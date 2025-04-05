Video Dünya İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı
İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı

İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı

05.04.2025 | 14:09

Son dakika haberleri: Gazze soykırımına aralıksız devam eden İsrail ordusu, sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Gazze’de gece boyunca hava saldırılarına imza atan İsrail’in imza attığı vahşetin kan donduran manzarası, yerel bir gazeteci tarafından anbean kayda alındı.

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İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı 00:29
İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı 05.04.2025 | 14:09
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