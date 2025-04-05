İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı
Son dakika haberleri: Gazze soykırımına aralıksız devam eden İsrail ordusu, sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Gazze’de gece boyunca hava saldırılarına imza atan İsrail’in imza attığı vahşetin kan donduran manzarası, yerel bir gazeteci tarafından anbean kayda alındı.
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