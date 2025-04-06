Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video
Rusya’nın başkenti Moskova, gece boyunca etkili olan kar fırtınası nedeniyle beyaza bürünürken, Kızıl Meydan’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 06.04.2025 | 14:18
00:39
Washington'da 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi | Video 06.04.2025 | 08:34
00:36
02:05
İspanya'yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 14:18
00:29
01:38
01:43
00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
02:03
ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı | Video 03.04.2025 | 14:09
00:48
Gazze'de son 24 saatte 100 kişi öldü | Video 03.04.2025 | 14:09
05:22
03:21
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 85’e yükseldi | Video 03.04.2025 | 10:12
01:07
00:44
İsrail Şam’ın ardından Hama ve Humus’a hava saldırıları düzenledi | Video 03.04.2025 | 09:15
04:08
Yunanistan, savunmaya 2036'ya kadar 25 milyar Euro harcayacak | Video 02.04.2025 | 16:11
00:23
SpaceX, uzay penceresi Cupola’yı yeniden yörüngeye gönderdi | Video 02.04.2025 | 15:24
01:02
İsrail sivillerin kaldığı BM kliniğini hedef aldı: 19 ölü | Video 02.04.2025 | 15:17
01:56
00:38
ABD'den Yemen'e saldırı: 4 ölü | Video 02.04.2025 | 12:33