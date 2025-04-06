Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 06.04.2025 | 14:18 Rusya’nın başkenti Moskova, gece boyunca etkili olan kar fırtınası nedeniyle beyaza bürünürken, Kızıl Meydan’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın başkenti Moskova'da ılıman geçen bir kışın ardından kar yüzünü gösterdi. Başkent gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kızıl Meydan'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Cuma günü 16 dereceye çıkan sıcaklıklar, sıfırın altına düşerken, hava tahmincileri, kış mevsimi boyunca beklenen kar yağışının bugün ve yarın yağacağını bildirdi. Moskova ulaşım yetkilileri, kış lastiklerini değiştirmiş olan sürücülere yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.