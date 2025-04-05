İspanya'yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video
İspanya'nın Sevilla kentinde etkili olan şiddetli fırtınada bir deponun yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın ulusal hava durumu ofisi Aemet, dün komşu Portekiz'i de etkileyen Nuria Fırtınası'nın şiddetli rüzgar ve yoğun yağışı beraberinde getireceğini belirterek Endülüs'ün güney bölgesinin büyük bölümü için bir uyarı yayınlamıştı.
Meteorolojiye göre bu yıl aylık ortalama yağış miktarının 2.5 katı yağış alan İspanya'da Mart ayının başından bu yana 5. fırtına etkili oldu. Fırtınaların son 3 ölümle birlikte toplam 10 can kaybına yol açtığı belirtildi.
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