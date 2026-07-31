SON DAKİKA… Etimesgut’tan İstanbul’a rüşvet hattı! Erdal Beşikçioğlu’nun o sözü kayıtlara girdi: İki otobüs parası getireceksin!

SON DAKİKA…Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir müşteki ifadesi daha dosyaya girdi. Müteahhit F.K., ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca liralık rüşvet talep edildiğini, toplanan paraların belediye içerisinde paylaştırıldığını, bir bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini öne sürdü. İfadesinde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın isimlerini veren F.K., iddialarını ses ve video kayıtlarıyla desteklediğini belirtti. Müşteki, hazırladığı CD'yi de soruşturma dosyasına sunarak savcılığa teslim etti.