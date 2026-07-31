SON DAKİKA… Etimesgut’tan İstanbul’a rüşvet hattı! Erdal Beşikçioğlu’nun o sözü kayıtlara girdi: İki otobüs parası getireceksin!

ETİMESGUT'TAN İSTANBUL'A RÜŞVET HATTI KURULDU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/40163 sayılı soruşturması kapsamında müşteki olarak ifade veren inşaat firması sahibi F.K., Etimesgut Belediyesinde ruhsat işlemleri üzerinden toplandığını ileri sürdüğü paraların bir bölümünün İstanbul'a gönderildiğini söyledi.

F.K., rüşvet olarak alındığını belirtiği paraların miktarına göre paylaştırıldığını ifade ederek, "Paraların bir kısmı belediye içerisinde, diğer kısmı İstanbul'da CHP yönetimi tarafından pay edilir" diye konuştu.

Müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Zengin'in belirli aralıklarla İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne süren F.K., bu seyahatlerin ayda birkaç kez gerçekleştirildiğini bildirdi.