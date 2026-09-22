Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Fatih'te kan donduran cinayet: 'Anneme küfretti' dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!

SON DAKİKA! Fatih'te kan donduran cinayet: 'Anneme küfretti' dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!

İstanbul Fatih'te iki arkadaşın sokak ortasındaki tartışması ölümle sonuçlandı. 18 yaşındaki şüpheli, annesine küfrettiğini öne sürdüğü 19 yaşındaki arkadaşı Ensar Sezgin'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı suç aletiyle kıskıvrak yakalanırken, cinayetin ardındaki kan donduran ilk ifade ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:02
SON DAKİKA! Fatih’te kan donduran cinayet: ’Anneme küfretti’ dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!

Olay, dün akşam saat 22.13 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta meydana geldi. Haber Merkezi'ne bir kişinin bıçakla yaralandığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

SON DAKİKA! Fatih’te kan donduran cinayet: ’Anneme küfretti’ dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında 19 yaşındaki Ensar Sezgin adlı gencin sol göğsünden bıçaklandığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Fatih’te kan donduran cinayet: ’Anneme küfretti’ dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!

ŞÜPHELİ BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 18 yaşındaki Salim Taha A.'yı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin oto hırsızlığı ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 2 kaydının bulunduğu belirlendi.

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SON DAKİKA! Fatih’te kan donduran cinayet: ’Anneme küfretti’ dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!

"ANNEME KÜFRETTİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM"

Yapılan soruşturmada şüpheli, polis ekiplerine verdiği ilk beyanında Ensar Sezgin ile arkadaş olduklarını belirterek, annesine küfür ettiği için arkadaşını bıçakladığını söyledi. Ensar Sezgin'in hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma sürüyor

#İSTANBUL #FATİH