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SON DAKİKA! Fatih'te kan donduran cinayet: 'Anneme küfretti' dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!
SON DAKİKA! Fatih'te kan donduran cinayet: 'Anneme küfretti' dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!
İstanbul Fatih'te iki arkadaşın sokak ortasındaki tartışması ölümle sonuçlandı. 18 yaşındaki şüpheli, annesine küfrettiğini öne sürdüğü 19 yaşındaki arkadaşı Ensar Sezgin'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı suç aletiyle kıskıvrak yakalanırken, cinayetin ardındaki kan donduran ilk ifade ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:02