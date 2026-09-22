SON DAKİKA! Fatih’te kan donduran cinayet: ’Anneme küfretti’ dedi, 19 yaşındaki arkadaşını hayattan kopardı!

"ANNEME KÜFRETTİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM"

Yapılan soruşturmada şüpheli, polis ekiplerine verdiği ilk beyanında Ensar Sezgin ile arkadaş olduklarını belirterek, annesine küfür ettiği için arkadaşını bıçakladığını söyledi. Ensar Sezgin'in hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma sürüyor