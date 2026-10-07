Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan'da alıp Ağustos ve Eylül'de sattılar

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan'da alıp Ağustos ve Eylül'de sattılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesindeki işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu. İşte o ifadenin detayları...

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Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 07.10.2026 20:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 20:22
SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı.

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

Bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma savcısına "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

İki isim yaklaşık 1 saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSELERİNDEKİ İŞLEMLER SORULDU

Savcılığa ayrı ayrı ifade veren Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin soruları yanıtladı. İlyas Kaya, Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos ayında, kalanını ise Eylül ayında sattığını söyledi.

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SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

İlyas Kaya, satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti.

"VİCDANİ RAHATSIZLIK"

Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.
Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını savunan Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan etti.

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

HİSSELER AĞUSTOS VE EYLÜL AYINDA SATILDI

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos ayında, kalanını ise Eylül sattığını ifade etti.

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi.

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savunarak, isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

SON DAKİKA | Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı! Hisseleri Nisan’da alıp Ağustos ve Eylül’de sattılar

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelenmişti.

Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istenmişti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TERA YATIRIM #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #TMSF