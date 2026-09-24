Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: FETÖ'cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! 'Koşturma videosunu sadece ben çektim'

SON DAKİKA: FETÖ'cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! "Koşturma videosunu sadece ben çektim"

Son dakika haberi: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada geçtiğimiz gün tutuklanan dönemin FETÖ'nün kapatılan yayın organı Cihan Haber Ajansı adliye muhabiri Osman Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e ifade vermeye geldiği gün Beşiktaş'taki adliyenin arka kapısında koşturduğu görüntüleri sadece kendisinin çektiğini söyleyen Arslan, "Koşturma videosunu sadece ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler" diye konuştu.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 06:39
SON DAKİKA: FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! Koşturma videosunu sadece ben çektim
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Son dakika haberi: MİT görevlisi Kozinoğlu'nun adliyedeki koşuşturma videosunu çeken tek kişi Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklandı. FETÖ'cü savcıları tanıdığını kabul eden Arslan'ın ifadesi örgütün yargı ve medya ayağının Kozinoğlu'nu nasıl hedef aldığını ortaya koydu.

SON DAKİKA: FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! Koşturma videosunu sadece ben çektim

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, FETÖ'nün kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın o dönemki adliye muhabiri Osman Arslan, "Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçları kapsamında tutuklanmıştı.

SON DAKİKA: FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! Koşturma videosunu sadece ben çektim

"SADECE BEN ÇEKTİM"

Arslan'ın o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun kamuoyunda ifadeye geldiğine ilişkin ilk görüntüleri çeken kişi olduğu iddia ediliyordu.

Arslan, Beşiktaş'taki adliyenin Çağlayan'a taşınması sırasında gazetecilerin başlarından geçen önemli olayları anlattığı röportajlarda, Kozinoğlu'nu ilk kendisinin çektiğine yönelik röportaj vermişti.

SON DAKİKA: FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! Koşturma videosunu sadece ben çektim

Tutuklanan Arslan'ın ifadesine SABAH ulaştı. Arslan ifadesinde, Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananları anlattı. Arslan, "Adliyenin arka tarafındaki koşturmacada Kaşif Kozinoğlu'nun videosunu sadece ben çektim" dedi.

SON DAKİKA: FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! Koşturma videosunu sadece ben çektim

O GÖRÜNTÜNÜN KAYNAĞI ARSLAN: SAAT KAÇTA YAYINLANDI HATIRLAMIYORUM

Görüntüyü, o dönem DHA'da çalışan ve bu soruşturmada kendisinden önce tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'la paylaştığını söyledi. Arslan, "Ben de kendi ajansıma gönderdim videoyu. Cihan Haber Ajansı logosuyla da yayınlandı. Ancak saat olarak kaçta yayınlandığını hatırlamıyorum. Bir videoda başkasının kadrajına video çekerken girdiğim görüntüyü gördüm. Oradaki görüntüyü kimin çektiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İddialara göre Osman'ın kadrajına girdiği görüntüyü ise başka bir ajans İHA'nın logosu olduğu ifade ediliyor.

SON DAKİKA: FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! Koşturma videosunu sadece ben çektim

"HERKES ONUN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İÇİN BEKLİYORDU"

Arslan ifadesinin devamında, Kozinoğlu'nun ifadeye geleceğinin bilgisinin kendisine geldiğini ifade ederek, "Herkes onun fotoğrafını çekmek için bekliyordu. Videoyu Selahattin'e verme sebebim şudur. Biz zaten o gün Selahattin ile anlaşmıştık. İki ayrı kapıda bekleyecektik. Görüntüleri o çekerse bana verecekti. Ben çekersem ona verecektim" dedi.

Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA: FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! Koşturma videosunu sadece ben çektim

"KOŞTURMA VİDEOSUNU BEN ÇEKTİM"

Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden ve sorgulayan firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve yine firari FETÖ'cü savcı Fikret Seçen'i adliye muhabiri olması nedeniyle tanıdığını aktaran Arslan, "Fikret Seçen ayrıca basın savcısıydı. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebini bilmiyorum, herkes görüntüyü çekmişti. Koşturma videosunu sadece ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler. İkinci gelişinde ben Selahattin'i aradım. 'Ben bir video daha çektim' dedim. Selahattin de 'Biz de çektik' dedi." ifadelerini kullandı.

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