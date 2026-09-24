Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: FETÖ'cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! 'Koşturma videosunu sadece ben çektim'
SON DAKİKA: FETÖ'cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! "Koşturma videosunu sadece ben çektim"
Son dakika haberi: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada geçtiğimiz gün tutuklanan dönemin FETÖ'nün kapatılan yayın organı Cihan Haber Ajansı adliye muhabiri Osman Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e ifade vermeye geldiği gün Beşiktaş'taki adliyenin arka kapısında koşturduğu görüntüleri sadece kendisinin çektiğini söyleyen Arslan, "Koşturma videosunu sadece ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 06:39