SON DAKİKA: FETÖ'cü savcılardan yandaş ajansa Kaşif Kozinoğlu servisi! "Koşturma videosunu sadece ben çektim"

"KOŞTURMA VİDEOSUNU BEN ÇEKTİM"

Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden ve sorgulayan firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve yine firari FETÖ'cü savcı Fikret Seçen'i adliye muhabiri olması nedeniyle tanıdığını aktaran Arslan, "Fikret Seçen ayrıca basın savcısıydı. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebini bilmiyorum, herkes görüntüyü çekmişti. Koşturma videosunu sadece ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler. İkinci gelişinde ben Selahattin'i aradım. 'Ben bir video daha çektim' dedim. Selahattin de 'Biz de çektik' dedi." ifadelerini kullandı.