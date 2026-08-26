Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet'te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet'te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

Son dakika haberleri! Çin'in Tibet bölgesi ve Nepal sınırını toprak kayması ve sel vurdu. Yolların kapandığı, elektriğin ve iletişimin tamamen kesildiği felakette, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere 385 turist kayıp. Öte yandan yetkililer tarafından 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Bölgede endişeli bekleyiş sürüyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:45 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 16:11
SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

Güney Asya ülkesi Nepal'de ani sel felaketi meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde bulunan Bhotekoshi Nehri'nin aniden taşması sonucu köyler sular altında kalırken, 22 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

RASUWA'DA 13 POLİSTEN HABER ALINAMIYOR

Eyalete bağlı Rasuwa bölgesinde iki karakolda görev yapan 13 polis memurundan haber alınamadığı öğrenildi. Eyalette, yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü.

İŞTE O KORKUNÇ ANLAR!

Çin'de toprak kayması bir anda her şeyi yuttu! Korkunç görüntüler kameraya böyle yansıdı! | Video

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

Yetkililer, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuwa'ya bağlı Syapru Besi ve Timure kasabalarında sel sularının seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını, sular çekilene kadar da inemeyeceğini bildirdi.

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SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

"GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Nepal Afet Yönetim Kurumu, risk altındaki bölgelerde nehir kıyılarında yaşayan sakinlere gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

Nepal Başbakanı Balendra Shah durum değerlendirmesi yapmak üzere acil toplantı düzenledi. Shah toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık ekipleri, izciler ve Kızılhaç ile koordinasyon halinde gerekli çalışmalar başladı" dedi. Shah, polis ve ordunun kurtarma ve yardım ekiplerine katıldığını söyledi.

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

Bölgeden bir görgü tanığı yaşananları "Her şey aniden oldu. Bir yanardağ patlıyormuş gibi yüksek bir ses duyduk. İnsanlar çığlık atmaya ve kaçmaya başladı" ifadeleriyle anlattı.

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

Suyun taşmasına neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmazken, aynı nehirde geçen yıl meydana gelen ve can kayıplarına yol açan ani selin, bir buzul gölündeki suyun taşması sonucu meydana geldiği belirlenmişti.

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

TİBET İLE NEPAL SINIRINDA TOPRAK KAYMASI

Tibet ile Nepal sınırındaki Gyirong kasabasında ise toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtti. Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; toprak kayması nedeniyle Nepal sınırına yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı, iletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı.

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok

İŞTE FELAKETTEN KARELER...

SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok
SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok
SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok
SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet’te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok
#ÇİN #NEPAL