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SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet'te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok
SON DAKİKA! Film sahnesi değil gerçek! Tibet'te dev toprak kayması ve sel bir anda her şeyi yuttu! 385 turistten haber yok
Son dakika haberleri! Çin'in Tibet bölgesi ve Nepal sınırını toprak kayması ve sel vurdu. Yolların kapandığı, elektriğin ve iletişimin tamamen kesildiği felakette, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere 385 turist kayıp. Öte yandan yetkililer tarafından 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Bölgede endişeli bekleyiş sürüyor.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 16:11