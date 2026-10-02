Son Dakika | Fon mağduriyeti için ilk planı SPK açıkladı: Ara ödemeler hızla başlatılıyor

Son dakika: Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Nasıl 2001 krizinden sonra kamu gerekli dersleri alıp, bankacılık sektörünü daha sağlıklı ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmak için yapısal reformlar çıkardıysa, fon krizi sonrasında da getirilecek denetim ve şeffaflık mekanizmalarının sıkılaştırılması piyasayı bugünkünden daha iyi bir noktaya getirilebilir." ifadelerini kulllandı.

İşte Dilek Güngör'ün "İlk somut plan" başlıklı yazısı:

Fon krizinin çözümü için ilk somut planı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıkladı. Öncelikle, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında yapılacak ara ödemeler hızla başlatılıyor. Tasfiye edilen fonda yatırımı olanlara ara ödeme yapılacak. Sınır, 1 milyon TL. Her yatırımcı her bir fondan 1 milyon TL'lik ara ödemesini alabilecek. Örneğin, 3 ayrı fonda 1 milyon TL'den toplam 3 milyon TL yatırımı olanlara her bir fondaki 1'er milyon TL'si ödenecek.