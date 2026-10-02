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Son Dakika | Fon mağduriyeti için ilk planı SPK açıkladı: Ara ödemeler hızla başlatılıyor
Son Dakika | Fon mağduriyeti için ilk planı SPK açıkladı: Ara ödemeler hızla başlatılıyor
Son dakika haberi: Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, fon mağduriyetinde ilk somut planın SPK tarafından açıklandığını bugünkü yazısında dile getirerek sürecin detaylarına ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi. Güngör, Borsa İstanbul'un durumuna da değinerek, "Fonların elinde şişirilen gerçek değerlerinin üzerinde gösterilen yüksek volatiliteli kağıtlar endeksten çıktı. Bu sayede BİST 30 temizlendi. Spekülatif kağıtların gitmesi endekse yaradı." dedi.
Giriş Tarihi: 02.10.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 06:44