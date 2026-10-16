SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

B kişisinin diyelim ki 800 bin lira net yatırım tutarı, ara ödemede ona da 800 bin lira vereceğiz ama C kişisinin diyelim ki 2 milyon lira alacağı var ve bu durumda ara ödemede bunun için dikkate almamız gereken rakam 1 milyon lira, tavan o çünkü. Şimdi 800 ödemiştik, 200 de ödedik, toplam varlık da 1.5 milyon liraydı yani fonda var olan varlığı kastediyorum. Dolayısıyla ona kalacak olan rakam bu durumda 500 bin lira gibi bir rakam olacak. D kişisinin 10 milyon varlığı var, ona herhangi bir şey o durumda kalmayacak ama bu fonun likit varlığıyla ilgili tanımladığımız şey. "