SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

SON DAKİKA… Fon soruşturması kapsamında devletin tüm kurumları düğmeye bastı. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. MASAK fon manipülatörlüğü yaparak servet kazanan fırsatçıları adım adım takibe aldı. Kurulan 20 kişilik özel tim para çıkışlarının olduğu veya manipülatörlerin gittiği ülkelerle temasa geçerek "servet" tespiti için çalışmalara başladı. Özel timin çalışmaları ile transfer oyunuyla yurtdışına kaçırılan paralar Uluslararası Mali İstihbarat Birliği desteğiyle Türkiye'ye getirilecek. İşte detaylar!