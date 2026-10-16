Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

SON DAKİKA… Fon soruşturması kapsamında devletin tüm kurumları düğmeye bastı. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. MASAK fon manipülatörlüğü yaparak servet kazanan fırsatçıları adım adım takibe aldı. Kurulan 20 kişilik özel tim para çıkışlarının olduğu veya manipülatörlerin gittiği ülkelerle temasa geçerek "servet" tespiti için çalışmalara başladı. Özel timin çalışmaları ile transfer oyunuyla yurtdışına kaçırılan paralar Uluslararası Mali İstihbarat Birliği desteğiyle Türkiye'ye getirilecek. İşte detaylar!

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ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 16.10.2026 06:04 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 06:08
SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

SON DAKİKA… MASAK fon manipülatörlerinin yurtdışına çıkardığını veya yurtdışında bulunan servetlerini tespit edip Türkiye'ye getirmek amacıyla 20 kişilik özel bir ekip kurdu.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

İstanbul merkezli çalışan ekip, para çıkışlarının olduğu veya manipülatörlerin gittiği ülkelerle temasa geçerek "servet" tespiti için yoğun çalışma yürütüyor. MASAK Başkanı Hasan Kaymak, yurtdışında varlığı bulunan 278 kişi için 29 ülkeden 48 talepte bulunduklarını açıklamıştı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

EGMONT İSTİHBARATI İLE ÇÖZÜLECEK

Yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi konusunda düğümünü, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve benzeri mali suçlarla küresel düzeyde mücadele etmek amacıyla dünya genelindeki Mali İstihbarat Birimlerini (FIU) birbirine bağlayan uluslararası bir ağ olan EGMONT (Uluslararası Mali İstihbarat Birliği) çözecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

Türkiye, EGMONT nezdinde yurtdışında para çıkaran manipülatörlerin isimlerini vererek şüpheli işlemlerin izini sürüyor. İletilen isimlere ilişkin EGMONT üzerinden ülkelerin varlıklara ilişkin istihbari bilgiler alan Türkiye, adli birimleri devreye sokarak varlık tespiti ve ülkeye geri getirilmesi için işlem başlatıyor.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

TRANSFER OYUNUYLA ÇIKARMIŞLAR

MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon krizi sürecinde manipülatörlerin paralarını yurtdışına nasıl çıkardıklarına ilişkin "transfer oyununu" önceki gün Meclis'te anlattı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

Kaynak, "Bazı işlemler hiçbir şekilde kayda girmemiş işlemler olabiliyor. Bir kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da sistem de yok. Büyük miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan yine yurt dışındaki başka hesaba bir şekilde, bilgisayar üzerinden, flaş üzerinden bir soğuk cüzdan üzerinden aktarım yapılabilir. Bu şekilde aktarmış da olabilir" demişti. Kaymak, kripto hizmet sağlayıcılarını bu konuda uyardıklarını belirtmişti. Kaymak, bir firmanın yurtdışında eşdeğer bir firma kurarak varlık aktarımı yapabildiğine de dikkat çekerek, "Bir firma yurt dışında da bir iştirakini kurmuş ise ikisi de menkul kıymet firması ise yapacağı bir virmanla pekâlâ borsalar arasında değerleri de aktarıyor olabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

Varlık ve bilgilerin flashbellekle aktarımının da yapılabileceğine vurgu yapan Kaymak, "2 kişiden birisi diğerinin cebine koyacağı bir flaş bellekle yüksek miktarda değeri yurtdışına aktarabilir. Bunları görme imkânımız elbette yok. Bir firma her ikisini de kendisi kurmuş, bir tane de yurtdışında iştirak kurmuş, kendi arasında bu topu çevirmiş" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ REVİZE EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kiralık hesapların suç faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi, bu alandaki risklerin erken aşamada belirlenmesi ve şüpheli işlem bildirimlerinin niteliğinin artırılması amacıyla "Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi" hazırladı. Şüpheli işlem kriterlerini yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar, kriterlere uymayan hesapları tespit ettiği an bloke edip kapatacak.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

Kiralık hesap kapsamında değerlendirilebilecek finansal araçlar, banka, ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar ile POS ve sanal POS bağlantıları, kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesaplar ve somut olayın niteliğine göre diğer finansal hesap veya ödeme araçlarını kapsayabilecek şekilde geniş bir perspektifle ele alınıyor. Bu tür hesaplar başta dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar olmak üzere çeşitli suçların finansal boyutunda kullanılabiliyor.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

İŞTE FON MAĞDURLARINA ÖDEME ŞEKLİ

TBMM'DE piyasalarda yaşanan fon krizinin ardından mağdurlara 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağına açıklık getirildi. Fon yasa teklifinin ilk imza sahibi Ersan Aksu örnekler üzerinden ödeme şeklini detaylandırdı. Aksu "1 milyon TL'ye kadar ödeme şekli nasıl olacak?" sorusu üzer-i ne ödeme şeklinde "İlk giren ilk çıkacak" ilkesi doğrultusundah areket edileceğini belirterek şu örnek üzerinde anlattı: A, B, C, D KİŞİSİ

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

NE KADAR ALACAK?

"Bir örneklem üzerinden ifade etmek istiyorum biraz daha anlaşılabilir olması için: Herhangi bir fonun diyelim ki elindeki likit dağıtılabilir nakdi 1.5 milyon lira olsun. Bu durumda A kişisinin de toplam hakkı, net yatırım tutarı 200 bin lira ise öncelikle burada ödemede dikkate alınacak rakam 200 bin lira, 200 bin lira vereceğiz.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

B kişisinin diyelim ki 800 bin lira net yatırım tutarı, ara ödemede ona da 800 bin lira vereceğiz ama C kişisinin diyelim ki 2 milyon lira alacağı var ve bu durumda ara ödemede bunun için dikkate almamız gereken rakam 1 milyon lira, tavan o çünkü. Şimdi 800 ödemiştik, 200 de ödedik, toplam varlık da 1.5 milyon liraydı yani fonda var olan varlığı kastediyorum. Dolayısıyla ona kalacak olan rakam bu durumda 500 bin lira gibi bir rakam olacak. D kişisinin 10 milyon varlığı var, ona herhangi bir şey o durumda kalmayacak ama bu fonun likit varlığıyla ilgili tanımladığımız şey. "

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

"YAT"A "KAT"A JET'E TAKİP

Aksu, manipülatörler ve fona ait varlıkların takibi konusunda ise "TMSF'ye verilmiş olan görev çerçevesinde nakdi varlıklar dışındaki ayni kısımlar -gayrimenkuldür, araçtır, jetidir, yatıdır, katıdır, ne varsa- ve bunun dışında bu portföy yönetim şirketi sahiplerinin, kurucularının, yöneticilerinin şahsi mal varlıklarını da kapsayan bir formatta bir takip ve tahsil süreci söz konusu olacak" dedi.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!

ARA ÖDEME DEVAM EDECEK

Aksu, fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin takip ve tahsilden gelecek paralar doğrultusunda ara ödeme formatında devam edeceğine dikkat çekti. Aksu, "Hızlı bir tasfiyeyi de öngördüğümüz için tahsil edildikçe bunlar bu şekilde sağlanacak ve gerçekleştirilecek" diye konuştu.

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında kritik aşama! MASAK fahiş servetin tespiti için özel tim kurdu: Kaçırılan paralar Türkiye’ye getirilecek!
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