SON DAKİKA | Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aralarında olduğu 7 kişinin tutuklanma gerekçeleri

YARDIM EDEN SIFATIYLA İŞTİRAK

Mahkeme, bu tespitler doğrultusunda Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürme suçuna müşterek fail ya da en azından yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğini ve ayrıca suçluyu kayırma suçunu işlediğini değerlendirdi.

İZZET YILDIZHAN: İLETİŞİM TRAFİĞİ VE KAÇIŞA DESTEK İDDİASI

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan hakkında da çarpıcı iddialar yer aldı. Kararda şöyle belirtildi; şüpheli İzzet Yıldızhan yönünden dosya incelendiğinde, savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı, kaçamaklı ve suçtan kurtulmaya yönelik inkâr içerikli olduğu değerlendirildi.