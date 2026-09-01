Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Girne'deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

SON DAKİKA | Girne'deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

SON DAKİKA | KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Meydana gelen feci kazada 8 yolcu hayatını kaybetmiş, 20 yolcu ise kaybolmuştu. Kazanın ardından denizde kaybolan kişilere ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ederken, operasyonlara destek sağlamak amacıyla TCG IŞIN da bölgeye sevk edildi. TCG IŞIN gemisinde bulunan A Haber ekipleri canlı yayın gerçekleştirerek kurtarma çalışmalarını anbean görüntüledi. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.09.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 11:31
SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

SON DAKİKA | KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken, arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Meydana gelen faciada 241 kişi kurtarılmış, 8 yolcu hayatını kaybetmiş ve 20 kişi de kaybolmuştu.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

IŞIN ÇALIŞMALAR İÇİN SAHADA

IŞIN sınıfı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG IŞIN (A-583), arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Girne'ye sevk edildi. A Haber ekipleri de TCG IŞIN'da bulunarak bölgeden canlı yayınla gelişmeleri aktarıyor.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

ROBOTİK DALIŞ YAPILACAK

Arama-kurtarma faaliyetlerinde, TCG IŞIN'ın sahip olduğu gelişmiş sualtı sistemlerinden yararlanılması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin metre derinliğe kadar operasyon gerçekleştirme kabiliyetine sahip olan gemide, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile atmosferik dalış süiti (ADS) gibi sistemler bulunuyor. Kayıp 20 kişi için 514 metreye robotik dalış yapılması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

UZMANLAR SABAH'A KONUŞTU

Dehşeti yaşayan mağdurların "tahliye sırasında kapıların kilitlendiği ve kaptanın gemiyi erkenden terk ettiği" yönündeki olaya ilişkin iddiaları mercek altına alındı. SABAH'a konuşan Denizcilik uzmanları Yat Derneği Başkanı Begüm Doğulu ve Uzak Yol Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu hem soruları yanıtlarken hem de kriz yönetimi ve denetim yetersizliklerine dolayı oluşabilecek ihmallere dikkat çekti.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

TEKNİK İNCELEME SORUMLUYU ORTAYA ÇIKARTACAK

Yat Turizmi Derneği Başkanı Begüm Doğulu, "Kazanın kesin nedeni, teknik incelemeler ve adli soruşturma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Bu aşamada herhangi bir kişi veya kurumu peşinen suçlamak doğru değildir. Ancak kamuoyuna yansıyan yolcu anlatımları ve ilk bilgilerin titizlikle araştırılması gerektiğini göstermekte. Özellikle geminin su almaya başlamasından sonra yardım çağrısının zamanlaması, yolcuların can yeleklerine ve can kurtarma araçlarına yönlendirilmesi, tahliye organizasyonu ve mürettebatın kriz yönetimi ayrıntılı biçimde incelenmelidir. Bunların her biri deniz emniyetinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

TEPEDEN TIRNAĞA YOLCU İFADELERİ ARAŞTIRILMALI

"Soruşturma tüm teknik veriler, bakım ve denetim kayıtları, sefer izinleri, meteorolojik raporlar, geminin kayıt cihazları ve yolcu ifadeleri üzerinden şeffaflıkla yürütülmelidir. Varsa ihmal ve sorumluluk zinciri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmalıdır. Bu facia yalnızca bir adli soruşturma konusu olarak görülmemeli; yolcu gemilerinin teknik denetimlerinin, yaş ve yapısal yeterliliklerinin, mürettebat eğitimlerinin ve acil durum uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi için ciddi bir uyarı kabul edilmelidir. Deniz taşımacılığında ticari veya operasyonel hiçbir gerekçe, insan hayatının ve seyir emniyetinin önüne geçemez. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm dersleri çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

SUYUN GİRİŞ NOKTASI BİZE ALABORANIN SEBEBİNİ VEREBİLİR

Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu SABAH'ın sorularını yanıtladı, "Kaza nedeninin kesinleşmesi; seyir kayıtları, bakım geçmişi ve mürettebat ifadelerinin bütüncül incelenmesine bağlıdır. Katamaranların gövdelerinden birine hızlı su girmesi asimetrik ağırlık oluşturup geminin hızla alabora olmasına yol açabilir. Bu nedenle soruşturmanın suyun ilk giriş noktasına, gövde çatlaklarına ve deniz suyu devrelerine odaklanması gerekir. Ayrıca kötü hava nedeniyle ertelenen seferin hangi verilere dayanılarak başlatıldığı ve 26 yaşındaki alüminyum gövdeli teknenin yapısal yorulma durumunun nasıl takip edildiği incelenmelidir."

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

KAPTANIN TEMEL SORUMLULUĞU TAHLİYEYİ SON ANA KADAR YÖNETMEKTİR

"Uluslararası standartlara göre acil kaçış yolları yolcuları hapsedecek şekilde kilitlenemez; iddialar doğrulanırsa bu durum çok ciddi bir emniyet ihlalidir. Kaptanın temel sorumluluğu ise tahliyeyi son ana kadar yönetmektir; yolcular mahsurken geminin terk edilmiş olması denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz. İhmal değerlendirilirken tek bir nedene odaklanmak yerine; geminin teknik kondisyonu, sefer kararı ve tahliye zamanlamasını kapsayan bir zincir esas alınmalıdır."

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...

İZİN BELGESİ İHMAL İHTİMALİNİ GEÇİRMEZ

"FILO JET bir yüksek hızlı katamaran olduğu için sertifikasyon ve survey süreçleri büyük önem taşır. Geminin yakın zamanda denetimden geçmiş olması teknik problem yaşanmayacağını garanti etmez. Bu nedenle son surveyin kapsamı, gövde kalınlık ölçümleri ve kaydedilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenmelidir. Aynı zamanda liman otoritesinin seyir izni süreçleri ile geminin resmi sicil ve bayrak kayıtlarındaki çelişkiler resmi belgeler üzerinden netleştirilmelidir."

SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...
SON DAKİKA | Girne’deki gemi kazasında kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor: TCG IŞIN sahada! 20 yolcu için dalış yapılacak...
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
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