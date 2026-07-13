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SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: AHBAP derneğine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Dernekte yapılan aramalara dair görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:46