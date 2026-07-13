Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: AHBAP derneğine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Dernekte yapılan aramalara dair görüntüler ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:46
SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

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SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

YÜKSEK MİKTARLI PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulundu.

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri belirlendi.

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Haluk Levent dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı! AHBAP derneğine operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

#HALUK LEVENT