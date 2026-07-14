SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

60 MİLYON DOLARLIK VURGUN İDDİASI

Operasyonun merkezinde yer alan AHBAP Derneği'nde ise tablonun çok daha ağır olduğu öne sürüldü. Dernek hesaplarından yaklaşık 120 milyon liralık bir para akışının sağlandığı, bağış adı altında toplanan paraların usulsüz bir şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı tespit edildi.