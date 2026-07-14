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SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...
SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...
AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bağış paralarıyla ilgili 60 milyon dolarlık devasa bir mağduriyetten söz edilirken, ünlü ismin rulet masasındaki o anları ve hesaplarındaki dudak uçuklatan bahis trafiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, toplanan milyonlarca lira üçüncü şahıslara nasıl aktarıldı ve kaçış hazırlığındaki ünlü şarkıcıyı ele veren o süreçte neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:11