Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bağış paralarıyla ilgili 60 milyon dolarlık devasa bir mağduriyetten söz edilirken, ünlü ismin rulet masasındaki o anları ve hesaplarındaki dudak uçuklatan bahis trafiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, toplanan milyonlarca lira üçüncü şahıslara nasıl aktarıldı ve kaçış hazırlığındaki ünlü şarkıcıyı ele veren o süreçte neler yaşandı?

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:11
SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan AHBAP operasyonu derinleşiyor. Hakkında milyonlarca liralık usulsüzlük ve kara para aklama iddiaları bulunan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in bir kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

RULET MASASINDA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Görenlerin gözlerine inanamadığı o anlarda, ünlü şarkıcının rulet masasında oyun oynadığı net bir şekilde kameralara yansıdı. Bu çarpıcı görüntüler, yüz milyonlarca liralık şüpheli işlemlerin ardından soruşturmanın seyrini değiştirdi.

SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

990 MİLYONLUK TRAFİK: DUYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Milyonları şaşkına çeviren asıl detay ise hesap hareketlerinin incelenmesiyle gün yüzüne çıktı. İddialara göre Haluk Levent, 2020 ile 2026 yılları arasında bahis hesaplarında tam 990 milyon liralık devasa bir işlem hacmi gerçekleştirdi.

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SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, şarkıcının bu yasadışı bahis ve kumar trafiğinde toplam 390 milyon lira kayıp yaşadığı belirlendi.

SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

60 MİLYON DOLARLIK VURGUN İDDİASI

Operasyonun merkezinde yer alan AHBAP Derneği'nde ise tablonun çok daha ağır olduğu öne sürüldü. Dernek hesaplarından yaklaşık 120 milyon liralık bir para akışının sağlandığı, bağış adı altında toplanan paraların usulsüz bir şekilde şüpheli hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

Levent'in asistanı başta olmak üzere çeşitli üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel menfaat temin edildiği ve gayrimenkul devirleri üzerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık bir mağduriyet yaratıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

KAÇIŞ HAZIRLIĞINDAYKEN BURSA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alınan Haluk Levent'in yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı öğrenildi. Kaçış hazırlığı yapan ünlü isim, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla Bursa'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | AHBAP Derneği üzerinden milyonluk vurgun yapmıştı: Haluk Levent'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı! | Video

SON DAKİKA! Haluk Levent’in kumarhane görüntüleri ortaya çıktı! İşte rulet oynadığı o anlar...

SUÇLAMALAR AĞIR

Geniş çaplı operasyon kapsamında, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli süreç hızla ilerliyor. Şüphelilere "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

#HALUK LEVENT #BURSA