SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!  

SON DAKİKA… 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, "Yaşamak için babamı bulmam gerek" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yaptı. Hikayesi, tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Yıllardır biyolojik babası olarak bildiği kişinin gerçek babası olmadığını yaşam mücadelesi verdiği sırada öğrenen Hamid'in yaşadıkları, milyonların yüreğini dağladı. Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı olayda, peş peşe yeni gelişmeler yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz önceki gün gözaltına alındı. Evladının canı pahasına babasının adını gizleyen Nihal Beyit çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan tutuklandı. Müge Anlı, canlı yayında dosyadaki son detayları paylaştı. Hamid'in babası olduğu iddia edilen kişinin ifadesi kafaları karıştırdı. İşte detaylar…