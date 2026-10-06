Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!  

SON DAKİKA… 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, "Yaşamak için babamı bulmam gerek" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yaptı. Hikayesi, tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Yıllardır biyolojik babası olarak bildiği kişinin gerçek babası olmadığını yaşam mücadelesi verdiği sırada öğrenen Hamid'in yaşadıkları, milyonların yüreğini dağladı. Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı olayda, peş peşe yeni gelişmeler yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz önceki gün gözaltına alındı. Evladının canı pahasına babasının adını gizleyen Nihal Beyit çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan tutuklandı. Müge Anlı, canlı yayında dosyadaki son detayları paylaştı. Hamid'in babası olduğu iddia edilen kişinin ifadesi kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 10:56
SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

SON DAKİKA… Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına kilitlendi. 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz yaşamak istiyorum diyerek babasını aradığını söyledi. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak amacıyla programa başvurmuştu.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

Yapılan DNA testi sonucunda, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmış, Hamid ise gerçek babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürmüştü.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın açıklamasında soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi.

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SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğü, çok sayıda bilgi ve belgenin toplandığı ve Torbalı ile Tire'de olayla ilgili kişilerin ifadelerine başvurulduğu açıklandı.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

ANNE GERÇEK BABAYI NEDEN SAKLIYOR?

Yürütülen araştırmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosyanın şüphelileri anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alındı. Hamid, programda annesi Nihal Beyit'in biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine açıklamadığını ileri sürmüştü. Dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Programda ayrıca Hamid'in biyolojik babasının bulunmasının tedavi süreci açısından önem taşıdığı vurgulanmıştı.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

Hamid'in "Ölmek istemiyorum" diyerek biyolojik babasına ulaşmak için yaptığı çağrı sonrasında gündeme gelen dosyada, biyolojik babanın kimliği henüz kesin olarak açıklanmış değil. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve dayının savcılık işlemleri tamamlandı.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

Savcılık iki şüpheliyi de tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik anne Nihal Beyit'in tutuklanmasına, dayı Mehmet Yorulmaz'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Vicdansız anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

ANNE BABANIN ADINI AÇIKLADI: SAKALLI HAMİD KİM?

Dosyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise yayında ortaya çıktı. Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre annenin ifadesinde işaret ettiği kişinin İzmir dışında yaşadığı ve "Sakallı Hamid" olarak anıldığı belirtildi.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

MÜGE ANLI DETAYLARI AÇIKLADI: İŞTE O BABANIN İFADESİ

Müge Anlı, bugünkü programda Hamid'in tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli desteğin verileceğini açıkladı. Öte yandan annenin ifadesinde Hamid'in babası olarak adını verdiği Sakallı Hamid'in de ifadesi ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!

Annenin ifadesine göre biyolohik baba olduğu iddia edilen Sakallı Hamid'in "Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim" dediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!
SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!
SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!
#MÜGE ANLI