SON DAKİKA… Hamid Yorulmaz yaşamak için babasını arıyor! Müge Anlı son durumu açıkladı: O baba canlı yayında!  

ANNE GERÇEK BABAYI NEDEN SAKLIYOR?

Yürütülen araştırmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosyanın şüphelileri anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alındı. Hamid, programda annesi Nihal Beyit'in biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine açıklamadığını ileri sürmüştü. Dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Programda ayrıca Hamid'in biyolojik babasının bulunmasının tedavi süreci açısından önem taşıdığı vurgulanmıştı.