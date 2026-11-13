Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşması beklenirken, deniz ulaşımında da seferler iptal edildi. Peki, bugün hangi saatlerde etkili olacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu…

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 08:34 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 08:40
SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

Türkiye genelinde hava durumu değişiyor. Kuzey ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar yükselirken batı illerinde sağanak yağış ve fırtına etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşması beklenirken, deniz ulaşımında da aksamalar başladı. BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan 10 seferini iptal etti.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna girerken yurdun batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve bazı iç bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere 11 ilde sarı kodlu alarm verilirken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Marmara'nın batısında ise rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte etkili olması beklenen lodos fırtınasına karşı vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen fırtınanın, kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği ve cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği bildirildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kodlu alarm verilen iller şöyle:

  • İstanbul
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Edirne
  • Kırklareli
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Tekirdağ
  • Yalova

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve sağanağın neden olabileceği ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını da etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyor.

Denizlerde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

OLUMSUZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Fırtına ve olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında iptalleri beraberinde getirdi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Mudanya, İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsayan iptal edilen seferler şöyle:

  • 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
  • 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
  • 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), batı kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU #FIRTINA