SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul dahil 11 il için fırtına ve sağanak alarmı! Deniz seferleri iptal edildi: O saatlere dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), batı kesimlerde kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.