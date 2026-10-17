SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşandığı İstanbul'da son 84 yılın yağış rekoru kırıldı. İş ve okul çıkış saatlerinde ise şehir adeta kabusu yaşadı. Metrekareye 240 kilo yağışın düştüğü afette İstanbul için turuncu kodlu alarm verildi. Toprağın suyla dolduğu megakent için MGM saat verdi. Uzmanlar sel ve su baskını riskinin devam ettiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını tavsiye etti. Şiddetli sağanak hangi illeri ve ilçeleri vuracak? İşte detaylar…