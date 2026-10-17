Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşandığı İstanbul'da son 84 yılın yağış rekoru kırıldı. İş ve okul çıkış saatlerinde ise şehir adeta kabusu yaşadı. Metrekareye 240 kilo yağışın düştüğü afette İstanbul için turuncu kodlu alarm verildi. Toprağın suyla dolduğu megakent için MGM saat verdi. Uzmanlar sel ve su baskını riskinin devam ettiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını tavsiye etti. Şiddetli sağanak hangi illeri ve ilçeleri vuracak? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 09:19
SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 40 il için sarı kodlu alarm verildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası ile kentin doğu ilçelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün etkili olacak sağanağın, öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin edilirken Bursa ve Bilecik çevreleri için de uyarı yapıldı. Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ise yerel olarak şiddetli sağanak bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde de kuvvetli yağış öngörülüyor. Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yağışların yer yer şiddetini artırabileceği bildirildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

RÜZGAR VE FIIRTINA UYARISI

Sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. İstanbul ve çevresinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek poyrazın saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Özellikle İstanbul Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

İSTANBUL'DA SICAKLIK 11 DERECEYE DÜŞECEK

Kuvvetli yağış ve rüzgarla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Megakentte günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının ise 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU...

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

METEOROLOJİ UZMANINDAN İSTANBULLULARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da etkili olan yağışların ardından riskin sürdüğünü belirtti.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Dünkü yağış miktarına yeniden ulaşılıp ulaşılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Macit, yağış miktarının aynı seviyede beklenmediğini ancak toprağın suya doyması nedeniyle tehlikenin devam ettiğini ifade etti.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN!

Macit, cumartesi günü etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı İstanbulluların gece saatlerine kadar dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yağışların pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirten Macit, özellikle cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji'den alınan son bilgiler doğrultusunda yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, birçok bölgede kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiği bildirildi. Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışların etkisini artırabileceği belirtildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve fırtınaya bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların resmi meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve riskli bölgelerde tedbirli davranmaları istendi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

BURSA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli , kuzeyi ve Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; iç kesimleri ile İzmir'in doğusu ve Muğla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

AFYONKARAHİSAR 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

ADANA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji saat verdi: 45 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop dışında bölge genelinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.