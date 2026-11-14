Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. AKOM ise saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgarın yön değiştirerek poyraza dönüşeceğini duyurdu. Peki, bugün hangi saatlerde lodos etkili olacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte illerimizde hava durumu…

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Giriş Tarihi: 14.11.2026 09:10
SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken, ağaçlar yola devrildi, 74 ihbar ekipleri harekete geçirdi. AKOM ise saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgarın yön değiştirerek poyraza dönüşeceğini duyurdu. Sıcaklıkların da 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

METEOROLOJİ'DEN 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de güneyli, Marmara'nın kuzeyinde ise kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

İSTANBUL'DA LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da önceki gün başlayan kuvvetli lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde yükselen dalgalar kıyıya vururken, özellikle Salacak sahilinde denizin hareketlenmesi dikkat çekti. Yetkililer, kıyı şeridinde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak'ta ise saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Trafiğe kapanan sokak, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

İSTANBUL VALİLİĞİ 74 İHBAR YAPILDIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine ilişkin uyarısını hatırlattı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi. Kurumlardan iletişim kanallarını açık tutmaları, araç, iş makinesi, ekipman ve personel hazırlıklarını tamamlamaları istendi. Valilik açıklamasında, saat 13.00 itibarıyla çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 74 ihbar ulaştığı, ilgili kurumların tüm ihbarlara müdahale ettiği bildirildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN HAFTA SONU UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü sabahın ilk saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu, fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

LODOS GİDİYOR, POYRAZ GELİYOR! RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'u bekleyen yeni hava koşullarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden esen lodosun yön değiştirerek kuzeyli yönlerden esecek poyraza dönüşmesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Bahar değerlerinde seyreden 20-23 derecelik sıcaklıkların ise 6 ila 8 derece birden azalması bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinde kent genelinde etkisini artıracağı, gece boyunca sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği öngörülüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

AKOM, pazar sabahına kadar etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

PAZAR GÜNÜ BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Pazar günü Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı çevrelerde yağmur ve sağanak görülecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Bitlis ve Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Salı günü Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR YAYILACAK

Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Konya ve Ankara'nın batısı, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bingöl çevrelerinde de yağış bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

Perşembe gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, pazar gününden itibaren ise kuzey bölgelerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Aydın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı