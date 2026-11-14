SON DAKİKA HAVA DURUMU… Marmara’da lodos alarmı! İstanbul dahil 11 ilde fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı: O saatlere dikkat!

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. AKOM ise saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgarın yön değiştirerek poyraza dönüşeceğini duyurdu. Peki, bugün hangi saatlerde lodos etkili olacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte illerimizde hava durumu…