Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü haritası olan haritatahmingun5.png incelendiğinde, güney bölgelerdeki aşırı sıcakların ivme kaybetmeden devam ettiği görülüyor. Özellikle Diyarbakır ve çevrelerinde sıcaklık 39°C'ye kadar yükselerek haftanın en yüksek değerine ulaşıyor. Ancak kuzey ve iç kesimlerde küçük bir sürpriz var: İç Ege (Afyon, Kütahya), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Çankırı civarı) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri ve bulutlanma tekrar baş gösteriyor. Bu durum iç kesimlerde bunaltıcı sıcağı bir nebze kırsa da, Güney ve Güneydoğu Anadolu kavrulmaya devam ediyor.