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Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak
Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak
MGM'den son dakika çifte hava durumu alarmı! Karadeniz'de 5 il için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yapılırken, güney ve batı bölgelerinde termometreler ansızın 39 dereceye fırlayacak. İşte önümüzdeki saatlerde hava durumunu tamamen değiştirecek o kritik saatlik ve bölgesel tahminler...
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 09:31