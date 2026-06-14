Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

MGM'den son dakika çifte hava durumu alarmı! Karadeniz'de 5 il için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yapılırken, güney ve batı bölgelerinde termometreler ansızın 39 dereceye fırlayacak. İşte önümüzdeki saatlerde hava durumunu tamamen değiştirecek o kritik saatlik ve bölgesel tahminler...

Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 09:31
Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin güncel risk haritasına göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerini kapsayan Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi için Sarı Kod alarmı verildi. Gün içindeki kritik zaman dilimlerinde bu yağış koridoru adım adım ilerleyecek.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

İLK DALGA: SAAT SAAT KUVVETLİ YAĞIŞ VE SARI KOD ALARMI

Günün ilk yarısında yani sabah saatlerinde yağışlar İç Anadolu'da Ankara, Konya, Kayseri şeridi ile Karadeniz genelinde etkisini hissettirmeye başlıyor. Özellikle kıyı Karadeniz hattında risk basamakları yavaş yavaş tırmanıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

Öğle saatleri ise günün en kritik dilimi olarak işaret edildi. Yağış sistemi bu saatlerde zirve noktasına ulaşıyor. İç Anadolu'nun doğusundan Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş alanda kuvvetli yağış alarmı verilirken, sistem güneyde Antalya ve Diyarbakır hattına kadar sarkıyor. Dışarı çıkacak vatandaşların şemsiyelerini yanlarına almaları önemle tavsiye ediliyor.

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Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

Akşam ve gece saatlerinde ise yağışlı hava dalgası iç kesimleri tamamen terk ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde bulutlar dağılıp hava hızla açarken; kuvvetli yağışlar Rize, Artvin ve Ardahan sınır hattına sıkışarak gece saatlerinde yurdu tamamen terk ediyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

İKİNCİ DALGA: KIRMIZI TERMOMETRELER GELİYOR, HAVA ISINIYOR!

Sarı kodlu sağanak yağışların yurdu terk etmesiyle birlikte, 5 günlük tahmin haritalarında bambaşka bir ekstrem hava tablosu belirecek. Batıdan başlayarak tüm yurda yayılacak olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle haritalarda yüksek sıcaklık uyarıları peş peşe yanacak.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

Rüzgarın tersine dönmesiyle birlikte özellikle güney ve batı kıyılarımızda adeta bir sıcaklık patlaması yaşanacak. Aydın, Muğla ve Şanlıurfa çevrelerinde termometreler 38 derece sınırına dayanırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle de Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıklar 39 derece seviyesine kadar yükselerek haftanın rekorunu kıracak.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

BÖLGE BÖLGE YENİ HAVA DURUMU

Marmara ve Ege Bölgesi: Trakya'daki çok lokal geçişler haricinde yağış tamamen kesiliyor. İstanbul'da sıcaklıklar 31 dereceye tırmanırken, Kıyı Ege'de yani İzmir ve Aydın çevrelerinde bunaltıcı 36-37 derece yaz sıcakları etkili olacak.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Serin ve bol yağışlı açılışın ardından Ankara başta olmak üzere bölge genelinde sıcaklıklar 24 derece seviyesinden hızla 31-32 derece bandına tırmanacak. Dönem sonuna doğru Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel bir gök gürültülü sağanak sürprizi yaşanabilir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kısa süreli yerel yağış geçişlerinin hemen ardından bu iki bölgemiz tam anlamıyla kavrulma evresine geçiyor. Adana 35 derece, Şanlıurfa 38 derece ve Diyarbakır 39 derece ile adeta yaz rekorlarını altüst edecek.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kıyı şeridindeki şiddetli sel riskinin atlatılmasının ardından, bölgenin iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde hava sakinleşiyor. Sıcaklıklar Karadeniz genelinde 26-29 derece civarında daha dengeli seyredecek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise çok lokal yağış geçişleri yer yer sürebilir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

DİKKAT

KUVVETLİ SAĞANAK VE SEL UYARISI:

Önümüzdeki saatlerde gök gürültülü sağanak yağışların vuracağı Karadeniz kıyı şeridinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve lokal heyelan riskine karşı azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle dere yataklarından uzak durulması ve yerel yönetimlerin uyarılarına kulak kabartılması hayati önem taşımaktadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

AŞIRI SICAKLIK VE GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI

Hafta başından itibaren etkisini artıracak ve termometreleri 39 derece seviyesine kadar çıkaracak kavurucu sıcaklar nedeniyle; başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde açık alanda bulunmamaları önemle rica olunur. Sürücülerin ise ani hava değişimlerinin yaratabileceği konsantrasyon kayıplarına karşı trafikte daha tedbirli ve dikkatli olması öneriliyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

14 HAZİRAN 2026 PAZAR

Haftanın ilk günü, ülkenin çok büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında geçiyor. haritatahmingun1.png haritasına baktığımızda Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamında yağış sembolleri hakim. Sadece Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla çevresi) ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri az bulutlu ve güneşli bir gün geçiriyor. Sıcaklıklar yağışın etkisiyle iç kesimlerde (Ankara 24°C, Sivas 20°C) oldukça serin seyrederken, güney kıyılarında 30°C civarında seyrediyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem, yurdun batı ve merkez kesimlerini terk ederek doğuya doğru kayıyor. haritatahmingun2.png dosyasında görüldüğü üzere Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava hızla açıyor ve güneş kendisini gösteriyor. Yağışlar ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Batı bölgelerinde havanın açmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla yükselişe geçiyor; hatta Güney Ege kıyılarında (Muğla-Aydın tarafları) 35°C'ye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle ilk yüksek sıcaklık uyarısı (kırmızı termometre) simgesi beliriyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

16 HAZİRAN 2026 SALI

Yaz sıcakları etkisini iyice artırıyor ve yüksek sıcaklık uyarıları haritada geniş bir alana yayılıyor. haritatahmingun3.png haritasına göre, yurdun ezici bir çoğunluğunda güneşli ve sıcak bir hava hakim. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in en doğu ucu (Rize, Artvin kıyıları) ile Marmara'nın kuzeybatısında (Trakya kesimi) çok lokal olarak görülüyor. Ege kıyıları (35-37°C), Akdeniz Bölgesi (33-36°C) ve Güneydoğu Anadolu genelinde (35-36°C) kırmızı termometre uyarıları yoğunlaşmış durumda. İstanbul 31°C, Ankara ise 29°C seviyelerine çıkıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA

Sıcak hava dalgası bu haritada zirve noktalarından birine ulaşıyor. haritatahmingun4.png verilerine baktığımızda, yüksek sıcaklık alarmı veren kırmızı termometrelerin Ege ve Akdeniz'in yanı sıra İç Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'yu tamamen sardığını görüyoruz. Aydın ve Şanlıurfa çevrelerinde termometreler 38°C'yi gösteriyor. Ülke genelinde yağış neredeyse tamamen kesiliyor; sadece Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz kıyısında çok ufak yerel geçişler göze çarpıyor. İç Anadolu'da bile sıcaklıklar 30-32°C bandına yerleşiyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü haritası olan haritatahmingun5.png incelendiğinde, güney bölgelerdeki aşırı sıcakların ivme kaybetmeden devam ettiği görülüyor. Özellikle Diyarbakır ve çevrelerinde sıcaklık 39°C'ye kadar yükselerek haftanın en yüksek değerine ulaşıyor. Ancak kuzey ve iç kesimlerde küçük bir sürpriz var: İç Ege (Afyon, Kütahya), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Çankırı civarı) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri ve bulutlanma tekrar baş gösteriyor. Bu durum iç kesimlerde bunaltıcı sıcağı bir nebze kırsa da, Güney ve Güneydoğu Anadolu kavrulmaya devam ediyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk yarısında Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir sabah yaşanmaktadır. Buna karşın İç Anadolu (Ankara, Konya, Niğde, Kayseri), Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermektedir. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde (Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize hattı) koyu yeşil renkle işaretlenen bölgede "KUVVETLİ YAĞIŞ" uyarısı verilmiştir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Günün en hareketli ve istikrarsız saatlerinde yağışlı sistem etkisini maksimum düzeye çıkarmaktadır. Screenshot_2.jpg haritasında görüldüğü üzere, "KUVVETLİ YAĞIŞ" alarmı genişleyerek İç Anadolu'nun doğusunu (Yozgat, Sivas, Kayseri), Orta Karadeniz'in iç kesimlerini, Doğu Karadeniz'i ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini tamamen etkisi altına almıştır. Normal şiddetteki sağanak yağışlar güneye doğru yayılarak Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illeri de kapsarken, Marmara Bölgesi'nde sadece Trakya'nın kuzey ucunda (Kırklareli çevresi) yerel bir yağış geçişi görülmektedir. Ege ve Batı Marmara ise güneşli kalmaya devam etmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerine gelindiğinde, gün boyu yurdu sarsan yağışlı hava dalgası batı ve güney bölgelerden hızla çekilmektedir. Screenshot_3.jpg verilerine göre Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava tamamen açarak parçalı bulutlu bir hal almaktadır. Yağışlar İç Anadolu'da sadece dar bir koridorda (Yozgat, Kayseri, Niğde çevresi) yerel olarak sürerken, asıl etkisini Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam ettirmektedir. Bu zaman diliminde "KUVVETLİ YAĞIŞ" uyarısı yalnızca Rize, Artvin ve Ardahan'ı içine alan dar bir sınır hattına gerilemiştir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

GECE (00:00 - 06:00)

15 Haziran Pazartesi gününün ilk saatlerinde yağışlı sistem ülkeyi neredeyse tamamen terk etmektedir. Screenshot_4.jpg haritası incelendiğinde, Türkiye'nin ezici bir çoğunluğunda sakin, az bulutlu ve açık bir gece gökyüzünün hakim olduğu görülmektedir. Günün erken saatlerinde geniş alanları etkileyen sağanaklar tüm iç ve güney bölgelerde tamamen durmuştur. Yalnızca Doğu Karadeniz'in en doğu ucunda (Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları) çok lokal bir alanda yeşil renk koduyla "KUVVETLİ" yerel yağış geçişi ihtimali kalmıştır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iç kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu! Meteoroloji az önce duyurdu, çifte alarm verildi! Önce o illere sarı kod, ardından termometreler 39 dereceye fırlayacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.