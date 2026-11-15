SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.