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SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!
SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu haritalarını yayınladı; Türkiye bugün adeta dört mevsimi birden yaşayacak! Marmara'da şiddetli fırtına, Karadeniz'de 'sarı kodlu' sağanak, doğuda ise kar bekleniyor. Gece yola çıkacak sürücüleri kör eden bir sis beklerken, Salı günü için dev bir uyarı daha geldi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il gün gün hava durumu...
Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 09:23