Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu haritalarını yayınladı; Türkiye bugün adeta dört mevsimi birden yaşayacak! Marmara'da şiddetli fırtına, Karadeniz'de 'sarı kodlu' sağanak, doğuda ise kar bekleniyor. Gece yola çıkacak sürücüleri kör eden bir sis beklerken, Salı günü için dev bir uyarı daha geldi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il gün gün hava durumu...

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 09:23
SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

Haftanın en kritik gününe girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) milyonlarca vatandaşı ilgilendiren peş peşe acil uyarılar geldi. Pazar günü Türkiye, şiddetli hava olaylarının gölgesinde tam anlamıyla dört mevsimi tek bir güne sığdıracak. Sabah saatlerinde İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni vuracak saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtınaya, Karadeniz sahil şeridinde 'sarı kod' ile duyurulan şiddetli sağanak yağışlar eşlik edecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

Öğle saatlerinde doğunun yüksek kesimlerinde yerini beyaz örtüye bırakacak olan bu sert hava dalgası, akşam saatlerinde ise aniden çökerek görüş mesafesini sıfıra indirecek yoğun bir sise dönüşecek. Gece yola çıkacak sürücüler için hayati önem taşıyan sis uyarısının hemen ardından, Salı günü batıdan yurda giriş yapacak çok daha şiddetli bir sistem kapıda.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

KARADENİZ İÇİN SARI KOD, MARMARA'YA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi, İstanbul çevreleri ve Kuzey Ege'de saatteki hızı 40 ila 60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Ancak asıl alarm durumu Karadeniz hattı için geçerli; Orta ve Doğu Karadeniz sahillerini kapsayan bölge için Meteoroloji tarafından 'sarı kodlu' uyarı yayınlandı.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar uzanan şeritte sabah saatlerinde çok kuvvetli sağanak yağışlar görülecek olup, aynı saatlerde Ege'nin batı kıyılarında ise gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu yağışlar yerini kuvvetli kar yağışına bırakacak. Ayrıca Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde de gün boyu kar yağışları görülecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pazar günü İstanbul'da çok bulutlu ve yer yer aralıklı yağışlı bir gökyüzü hakim olurken, özellikle sabah saatlerinde saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ve akşam saatlerinden itibaren yoğun pus etkili olacak. Termometreler İstanbul'da 15 derece civarını gösterecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

İzmir'de pazar günü 20 derecelere ulaşan hava sıcaklığına sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar eşlik edecek. Başkent Ankara'da ise pazar günü 14 derece civarında, parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağış geçişlerinin olduğu bir hava beklenirken, tıpkı İstanbul gibi Ankara'da da pazar akşamından pazartesi sabahına kadar yoğun pus ve sis hadisesi görülecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, özellikle Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da beyaz örtü kendini gösterecek. Pazar öğle saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in yükseklerinde 'kuvvetli kar' yağışı alarmı verilirken, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde de gün boyu kar yağışları etkili olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

Gece saatlerine doğru bu yağışlar Artvin ve Ardahan hattında devam ederken, Pazartesi günü Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinde de kar geçişleri sürecek. Haftanın ortasında kar yağışları mola verse de, Perşembe günü Erzurum, Kars ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışının yeniden yüzünü göstermesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

MGM HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI! İŞTE 5 GÜNLÜK TAHMİN...

15 KASIM 2026 PAZAR

Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağışlı bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ege kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Sıcaklıkların özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinde veya biraz altında seyretmesi muhtemel.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

16 KASIM 2026 PAZARTESİ

Pazartesi günü yağışlı sistem etkisini kaybederek yurdu terk ediyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları önemli. Doğu sınırımızda ise lokal ve hafif yağış geçişleri dışında yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

17 KASIM 2026 SALI

Salı günü batı kesimlerden itibaren yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yapıyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak. Yağışların özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise parçalı bulutlu bir hava devam edecek, ancak bu bölgelerde de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenmesi beklenebilir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

18 KASIM 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yağışlı sistem iç ve doğu bölgelere doğru hareket edecek. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Batı bölgelerde ise yağışlar etkisini yitirmeye başlayacak ve yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

19 KASIM 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yurdun batı ve iç kesimlerinde ise genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL?

Sabah (06:00 - 12:00)

Pazar sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkarak oldukça kuvvetli esmesi bekleniyor. Aynı zaman diliminde Samsun'dan başlayarak Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan şeritte kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Ege'nin en batı kıyılarında (İzmir çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde geniş bir alanda hafif yağmur geçişleri yaşanacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı sistem etkisini yurdun iç ve doğu kesimlerine doğru genişletecek. Bu saatlerdeki en kritik hava olayı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yaşanacak; Trabzon'un yüksekleri, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli kar yağışları görülecek. Marmara ve batı Ege'de yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakırken, İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yağmur geçişleri devam edecek. Hatay çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinden itibaren rüzgar ve yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini yitirerek yerini sakin ancak puslu bir havaya bırakacak. Marmara'nın tamamı, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayan çok geniş bir alanda yoğun pus hadisesi gözlemlenecek. Yağışlar ise sadece doğu bölgelerde sınırlı kalacak; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Bitlis, Van, Muş çevreleri) yağmur, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise kar şeklinde devam edecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

GECE (00:00 - 06:00)

Pazartesi sabahının ilk saatlerine kadar yurdun batı ve iç kesimlerindeki geniş çaplı puslu hava etkisini korumayı sürdürecek. Bu saatlerde yola çıkacak olanların görüş mesafesindeki azalmaya karşı tedbirli olması gerekiyor. Doğu Karadeniz'in en doğusunda ve Kuzeydoğu Anadolu'da (Artvin, Rize'nin iç kesimleri ve Ardahan) kar yağışları gece boyunca da hafifleyerek devam edecek. İç Ege ve İç Anadolu'nun batı sınırında ise çok lokal ve hafif yağmur geçişleri dışında yurt genelinde yağış beklenmiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji’den acil pazar uyarısı: Sarı kod, fırtına ve kar aynı anda vuracak!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı