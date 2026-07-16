Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz'e sağanak sürprizi!

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz'e sağanak sürprizi!

Türkiye, hava durumunda eşi benzeri görülmemiş zıtlıkların yaşandığı bir haftaya giriyor! Bir yanda Ege ve Güneydoğu'da termometreleri 42 dereceye çıkaran "kırmızı alarm" seviyesindeki kavurucu sıcaklar nefes keserken, diğer yanda Marmara ve Karadeniz'i vuracak kuvvetli sağanak yağış ile saatte 60 km'yi bulan fırtına teyakkuza geçirdi. Hafta sonu tatil veya seyahat planı yapmadan önce bir kez daha düşünün! Peki tehlikeli sıcak hava dalgası ne zaman bitecek, hangi illerde sel ve fırtına uyarısı var? İşte milyonları ilgilendiren güncel hava durumu haritasının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 08:58
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Türkiye, 16-20 Temmuz haftasında bir yandan kavurucu bir sıcak hava dalgasının pençesinde kıvranırken diğer yandan bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlarla mücadele ediyor. Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya uzanan geniş bir hatta kırmızı alarm seviyesindeki sıcaklıklar günlük yaşamı zorlarken, Karadeniz sahil şeridi ve Kuzeydoğu Anadolu'da yağışlı sistemler etkisini koruyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

AYDIN'DA 42, ŞANLIURFA'DA 41 DERECE: EN SICAK İLLER HANGİLERİ?

Haftanın en dikkat çekici gündemi hiç kuşkusuz sıcaklıklarda yaşanan tırmanış oluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri boyunca haritada yer alan kırmızı termometre simgeleri, bu bölgelerde yaşayanları uyarıyor. Hafta başında 40-41 derece bandında seyreden sıcaklıklar, özellikle Aydın ve Şanlıurfa çevresinde zirveye çıkıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Haftanın son günü olan Pazartesi'ye gelindiğinde ise tablo daha da kritikleşiyor: Aydın'da termometreler 42 dereceye kadar tırmanırken, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in genelinde 40-41 derecelik değerler ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Uzmanlar bu bölgelerde öğlen saatlerinde açık havada uzun süre kalınmamasını, bol sıvı tüketilmesini öneriyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

MARMARA'YA YAĞIŞ MI GELİYOR? BALIKESİR, BURSA, SAKARYA VE KOCAELİ İÇİN KRİTİK UYARI

Sıcak hava dalgasının aksine batıdan gelen yağışlı sistem, hafta ortasında Marmara Bölgesi'ni de etkisi altına alıyor. Cuma gününe özel olarak gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını genişleterek Marmara'nın güney ve doğu kesimlerine, yani Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Kocaeli hattına ulaşması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Aynı sistem Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de kendini gösteriyor. Ancak bu yağışlı hava kalıcı olmuyor; hafta sonuna girerken sistem etkisini kaybediyor ve Marmara ile Batı Karadeniz'de yerini yeniden parçalı bulutlu ve güneşli bir tabloya bırakıyor. Haftanın başında ise Trakya'nın batısında, özellikle Edirne ve Kırklareli çevresinde benzer bir yağışlı geçiş dikkat çekiyor ve yeni haftanın ilk gününde bu bölgede yağışlar tekrar başlıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

KARADENİZ SAHİLİNDE SAĞANAK SÜRPRİZİ: TRABZON VE RİZE İÇİN "KUVVETLİ" UYARISI

Hafta boyunca en istikrarlı yağışlı bölge Doğu Karadeniz oluyor. Ordu'dan Artvin'e kadar uzanan kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlar günün büyük bölümünde etkili oluyor; Trabzon ve Rize çevresi için haritada özellikle "kuvvetli" seviyede yağış uyarısı öne çıkıyor. Bu durum sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı bölge halkının temkinli olmasını gerektiriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Aynı yağışlı sistem, Kuzeydoğu Anadolu'da da etkisini sürdürüyor; Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin çevresinde gök gürültülü sağanaklar günün ilerleyen saatlerinde şiddetleniyor. Hafta sonuna doğru bu yağışlar dar bir alana, yani Doğu Karadeniz kıyı şeridi ve Kuzeydoğu Anadolu'nun en ucuna (Artvin, Rize, Kars, Ardahan) sıkışıyor; geri kalan tüm yurtta açık ve güneşli hava hakimiyetini koruyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

EGE VE MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Sıcak ve yağışlı sistemlerin yanı sıra hafta içinde bir başka risk faktörü de rüzgar oluyor. Öğle saatlerinde Ege kıyıları ile Marmara'nın güneybatısında rüzgarın hız kazanarak saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Bu kuvvetli esinti özellikle denize açılacaklar ve açık alanda bulunanlar için dikkat gerektiriyor. Akşam saatlerine doğru ise atmosfer sakinleşiyor ve gündüz etkili olan kuvvetli rüzgar büyük ölçüde kayboluyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

HAFTA SONU TATİLCİLERE MÜJDE Mİ, UYARI MI? CUMARTESİ-PAZAR HAVA DURUMU

Hafta sonu planı yapanlar için tablo bölgeden bölgeye değişiyor. Cumartesi günü Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışlı sistem tamamen etkisini yitirirken yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor; bu da sahil kesimlerinde vakit geçirmek isteyenler için olumlu bir gelişme.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Ancak aynı günlerde Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da açık, güneşli ve aşırı sıcak hava kesintisiz sürüyor. Pazar günü ise tablo neredeyse ülke genelinde benzer: geniş bir alanda yağışsız ve sıcak bir hava hakim olurken, sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ile Kuzeydoğu Anadolu'nun uç noktalarında yerel gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Güney bölgelerdeki 40 derecenin üzerindeki sıcaklık dalgası hafta sonu boyunca istikrarını koruyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

YENİ HAFTA NASIL BAŞLIYOR? BATIDAN GELEN YENİ SİSTEM VE ZİRVE SICAKLIKLAR

Yeni haftanın ilk günü, hem yağış hem de sıcaklık açısından hareketli geçiyor. Batıdan girmeye başlayan yeni bir sistemle birlikte Trakya'da, özellikle Edirne çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden başlıyor; Doğu Karadeniz sahil şeridinde de bulutlanma ve yerel yağışlar dikkat çekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Buna karşın yurdun geri kalan neredeyse tüm bölgelerinde sıcaklıklar haftanın zirvesine ulaşıyor. Ege Bölgesi'nde, özellikle Aydın çevresinde 42 dereceye kadar çıkan termometreler, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de 40-41 derecelik değerlerle birleşince ülke genelinde kavurucu bir tablo ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

SICAK HAVA DALGASINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hafta boyunca süren yüksek sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar öğle saatlerinde (özellikle 11.00-16.00 arası) açık havada fiziksel aktiviteden kaçınılmasını, bol su içilmesini ve hafif renkli, ince kıyafetler tercih edilmesini öneriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağışların yerel su baskını ve yıldırım riski taşıdığı unutulmamalı. Marmara ve Ege'de öğle saatlerindeki kuvvetli rüzgar de tekne ve deniz aktiviteleri planlayanlar için ayrı bir uyarı noktası oluşturuyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

16 TEMMUZ 2026, PERŞEMBE

Yurt genelinde oldukça sıcak ve güneşli bir havanın hakim olduğu görülüyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklık uyarılarını ifade eden kırmızı termometre simgeleri dikkat çekiyor; Aydın ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıklar 41°C'ye kadar ulaşıyor. Yağışlara bakıldığında ise Trakya'nın batı kesimlerinde (Edirne, Kırklareli) ile Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İç Anadolu ve Marmara'nın büyük bölümü ise parçalı ve az bulutlu.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

17 TEMMUZ 2026, CUMA

Gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını biraz daha genişleterek Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusuna (Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine yayıldığı görülüyor. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'daki yağışlı sistem de etkisini sürdürüyor. Ülkenin güney, iç ve batı kesimlerinde ise kavurucu sıcaklar hız kesmeden devam ediyor. Ege kıyıları, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler yine 40-41 derecelerde seyrediyor ve güneşli hava hakimiyetini koruyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

18 TEMMUZ 2026, CUMARTESİ

Marmara ve Batı Karadeniz'de bir gün önce görülen yağışlı sistem etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz kıyı şeridi ve Kuzeydoğu Anadolu'da dar bir alanda toplanıyor. Yurdun geri kalanında (Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) açık, güneşli ve aşırı sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle güney yörelerimizdeki yüksek sıcaklık dalgası istikrarını koruyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

19 TEMMUZ 2026, PAZAR

Hafta sonunun son gününde Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde yağışsız, açık ve oldukça sıcak bir hava tablosu göze çarpıyor. Sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ile Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Artvin, Rize, Kars, Ardahan civarı) yerel gök gürültülü sağanak geçişleri var. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı termometre simgeleri yoğunluğunu korurken sıcaklıkların 40°C'nin üzerinde seyrettiği, kavurucu yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğü anlaşılıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

20 TEMMUZ 2026, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde batıdan yeni bir sistemin giriş yaptığı görülüyor; Trakya kesiminde (Edirne ve çevresi) tekrar gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Doğu Karadeniz sahil şeridinde de bulutlanma ve yerel yağışlar görülmekte. Ancak yurdun geri kalan tüm bölgelerinde aşırı sıcaklar zirve yapıyor. Öyle ki Ege Bölgesi'nde (özellikle Aydın çevresinde) sıcaklığın 42°C'ye kadar tırmandığı, Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz'de 40-41°C'lik sıcaklıkların ülke genelinde etkili olduğu görülüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH SAATLERİ (06:00 - 12:00)

Günün ilk yarısında yurdun batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde oldukça açık ve güneşli bir hava hakimdir. İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülürken, sabahın en hareketli noktası Doğu Karadeniz'dir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı şeridi boyunca yağışlı bir sistem etkili olmakta olup, özellikle Trabzon ve Rize civarı için "Kuvvetli" yağış uyarısı haritada açıkça belirtilmiştir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)

Günün en sıcak saatlerine gelindiğinde hava dinamiklerinde önemli değişiklikler göze çarpmaktadır. Ege kıyıları ve Marmara'nın güneybatısında rüzgarın hızını artırarak saatte 40-60 km hıza ulaştığı görülmektedir. Aynı saatlerde kuzeydoğudaki sistem etkisini genişleterek Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olmaktadır. Haritada özellikle bu bölgenin kuzey ucu için yine "Kuvvetli" yağış uyarısı verilmiştir. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da normal sağanak yağışlar devam ederken, yurdun geri kalanında (güney, iç ve batı kesimler) bol güneşli hava kesintisiz sürmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

AKŞAM SAATLERİ (18:00 - 24:00)

Akşam periyoduna geçildiğinde yurt genelinde atmosferin sakinleştiği gözlemleniyor. Gündüz Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar haritadan kalkmış, etkisini yitirmiştir. Kuzeydoğu Anadolu'daki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar da dağılarak yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmıştır. Yalnızca Samsun'dan Rize'ye kadar uzanan Karadeniz sahil şeridi boyunca yağış geçişleri devam etmektedir. Yurdun diğer tüm bölgeleri ise akşamı açık, bulutsuz veya az bulutlu geçirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

GECE SAATLERİ (17 TEMMUZ CUMA 00:00 - 06:00)

Cuma gününün ilk saatlerini kapsayan gece periyodunda, yurt genelinde oldukça durgun bir hava tablosu mevcuttur. Akşam saatlerinde Karadeniz sahilinde devam eden yağışlar da büyük ölçüde etkisini kaybetmiş olup, haritada sadece Samsun ve Rize çevrelerinde çok lokal ve hafif yağış işaretleri kalmıştır. Ülkenin geri kalan tamamı geceyi bulutsuz, açık ve sakin bir şekilde geçirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz,in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.