SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı: O illerde 42 derece çöl sıcağı, Marmara ve Karadeniz’e sağanak sürprizi!

Türkiye, hava durumunda eşi benzeri görülmemiş zıtlıkların yaşandığı bir haftaya giriyor! Bir yanda Ege ve Güneydoğu'da termometreleri 42 dereceye çıkaran "kırmızı alarm" seviyesindeki kavurucu sıcaklar nefes keserken, diğer yanda Marmara ve Karadeniz'i vuracak kuvvetli sağanak yağış ile saatte 60 km'yi bulan fırtına teyakkuza geçirdi. Hafta sonu tatil veya seyahat planı yapmadan önce bir kez daha düşünün! Peki tehlikeli sıcak hava dalgası ne zaman bitecek, hangi illerde sel ve fırtına uyarısı var? İşte milyonları ilgilendiren güncel hava durumu haritasının tüm detayları...