Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi

"Bugün hava nasıl olacak?" ve "Yağmur yağacak mı?" sorularının beklenen yanıtı Meteoroloji'nin son haritalarıyla belli oldu! Türkiye yaza damgasını vuran iki farklı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun güney ve batı sahilleri 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarla adeta nefes alamazken, gece saatleri için bile tehlike çanları çalıyor. Diğer yanda ise İstanbul, Trakya ve Karadeniz şeridi için gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Bir yanda güneş çarpması riski, diğer yanda ise şemsiyeleri açtıracak serin hava dalgası... İşte evden çıkmadan önce mutlaka göz atmanız gereken güncel hava durumu detayları ve il il uyarılar!

Giriş Tarihi: 12.07.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 08:57
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

"Aşırı sıcaklar" ve "güneş çarpması" aramalarının zirveye tırmandığı bu günlerde, güney bölgelerimizden rekor sıcaklık haberleri peş peşe geliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 43 derecelere kadar tırmanması beklenirken, Ege ve Akdeniz sahilleri 37 ile 41 derece arasındaki bunaltıcı ısıyla kavruluyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

KAVURUCU SICAKLAR GECE GÜNDÜZ DİNLEMİYOR: O İLLERDE KIRMIZI ALARMA GEÇİLDİ!

Haritalardaki en çarpıcı detay ise İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında gece saatlerinde bile "yüksek sıcaklık" uyarılarının devam etmesi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

Bu durum, bölge halkı için gündüzleri güneş çarpması riskinin yanı sıra gece boyu sürecek yüksek nem ve bunaltıcı bir hava anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

MARMARA VE KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI: ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN, SAĞANAK GELİYOR!

İstanbulluların günlerdir merakla beklediği "İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorusunun yanıtı nihayet netlik kazandı. Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan ve Karadeniz sahil şeridini baştan başa kaplayan gök gürültülü sağanak yağış sistemi, etki alanını giderek genişletiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

Doğu Karadeniz'de başlayan ve zaman zaman iç kesimlere sarkan bu ıslak periyot, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısını ve Trakya'yı da içine alacak şekilde ilerliyor. İstanbul çevrelerinde de yüzünü gösterecek olan bu yağışlı havanın, kavurucu yaz günlerinde bir nebze olsun serinlik sağlaması bekleniyor. Ancak vatandaşların ani bastırabilecek kuvvetli sağanaklara karşı hazırlıklı olması ve dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarından ayırmaması gerekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da bugün, 12 Temmuz 2026'da havanın açık ve nem oranının yaklaşık %57 olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 1,7 km hızla esmesi öngörülüyor. Öte yandan, İzmir'de gün boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklığın 36°C civarında seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE İL İL TAM LİSTE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel tahmin haritalarına göre, önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun özellikle kuzey ve kuzeydoğu şeridinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin merkez üssü konumundaki Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere sahil şeridi boyunca kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

Bu sisteme zamanla Marmara Bölgesi de dahil olacak; özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani gök gürültülü yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars ve Ardahan ile Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak Mersin çevresi de yer yer yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

İÇ KESİMLERDE TAM BİR YAZ HAVASI: PEKİ HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Kuzey bölgelerimizde şemsiyeler açılırken, güney sahillerimiz aşırı sıcaktan nefes alamazken, yurdun iç kesimlerinde oldukça istikrarlı ve sakin bir yaz havası hakimiyetini sürdürüyor. İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında gökyüzü bol güneşli ve açık kalmaya devam edecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

Başkent Ankara ve çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, vatandaşların "Havalar ne zaman tamamen serinleyecek?" beklentisi bir süre daha karşılıksız kalacak gibi görünüyor. Harita verileri, güneydeki şiddetli sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de gücünü koruyacağını ve yurt genelinde tam anlamıyla bir serinlemenin ufukta görünmediğini işaret ediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI YAYINLADI!

12 TEMMUZ 2026 PAZAR

Haftanın son gününde, yurdun batı ve iç kesimlerinde genel olarak güneşli ve açık bir hava hakimdir. Karadeniz kıyı şeridi boyunca ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Sıcaklıklar özellikle güney bölgelerde çok yüksek seviyelerdedir; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 42 dereceye kadar çıkarken, Ege ve Akdeniz sahillerinde de 37 ile 41 derece arasında kavurucu sıcaklıklar ölçülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde, Karadeniz bölgesindeki yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken, bu sisteme Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısı (Trakya ve İstanbul çevreleri) da gök gürültülü sağanak yağışlarla dahil olmaktadır. Yurdun iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü izlenmektedir. Güney ve Güneydoğu bölgelerindeki aşırı sıcak hava dalgası gücünü korumakta, Güneydoğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık 43 dereceyi bulmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

14 TEMMUZ 2026 SALI

Gök gürültülü sağanak yağışlar, yurdun kuzey kesimlerinde etkisini artırarak tüm Marmara ve Karadeniz bölgelerinde geniş bir alana yayılmış durumdadır. Buna karşın, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri güneşli kalmaya devam etmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 42 derece civarında seyrederek bunaltıcı etkisini sürdürmekte, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise sıcaklıklar 38-40 derece bandında seyretmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA

Yağışlı hava sistemi Marmara Bölgesi'nin bir kısmı ve ağırlıklı olarak tüm Karadeniz sahil şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini göstermeye devam etmektedir. Yurdun geri kalanında (Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) güneşli ve az bulutlu hava şartları hakimdir. Sıcaklık değerleri güney kıyılarda ve Güneydoğu'da yüksekliğini korumakta, genel olarak 36 ile 40 derece arasında gözlemlenmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

16 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE

Yurt genelindeki yağışlar önceki günlere kıyasla daha dar bir alana çekilmiş olup, sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın lokal kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanmaktadır. İç ve batı bölgelerde gökyüzü yeniden bol güneşli bir hal almıştır. Yurdun güney kesimlerindeki sıcak hava dalgasında ciddi bir kırılma yaşanmamakta, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 38 ile 41 derece arasında yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde, yurt genelinde ağırlıklı olarak az bulutlu, parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakimdir. Ancak Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer alan Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu görülmektedir. Yurdun geri kalan batı, iç ve güney kesimlerinde ise yağış bulunmamaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerine gelindiğinde, yurdun büyük bir bölümünde güneşli hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların en yüksek seviyelere ulaştığı bu dilimde Ege kıyılarında (İzmir ve Aydın çevreleri) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı sıcaklık uyarıları (kırmızı termometre simgeleri) dikkat çekmektedir. Doğu Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak yağışlı sistem etki alanını genişleterek Artvin, Ardahan ve Kars'ı da içine almaktadır. Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nde, Mersin ve çevresinde yerel yağış geçişleri gözlemlenmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde ülke genelinde sıcaklıkların nispeten düşmesiyle birlikte uyarılar ortadan kalkmış, büyük ölçüde sakin ve parçalı bulutlu bir hava durumuna geçilmiştir. Yağışlı sistem gücünü kaybetmiş ve dar bir alana sıkışmıştır; yalnızca Tokat, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde lokal yağışlar devam etmektedir. Diğer tüm bölgelerde yağışsız bir akşam öngörülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

GECE 00:00 - 06:00

Yeni güne başlarken gece saatlerinde Türkiye genelinde bulutlanma azalmış ve çoğunlukla açık bir gökyüzü hakim olmuştur. Sadece yurdun en kuzeydoğu ucunda, Ardahan çevrelerinde dar bir alanda gök gürültülü sağanak yağış aktivitesi devam etmektedir. Batıda ise Ege Bölgesi'nde, özellikle İzmir çevresinde gece saatlerinde dahi yüksek sıcaklık uyarısı (kırmızı termometre) bulunması, gece boyu bunaltıcı bir havanın yaşanacağına işaret etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

İŞTE 81 İLİN TEK TEK HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul’da sağanak sürprizi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı