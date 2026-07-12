Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O illerde 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi

"Bugün hava nasıl olacak?" ve "Yağmur yağacak mı?" sorularının beklenen yanıtı Meteoroloji'nin son haritalarıyla belli oldu! Türkiye yaza damgasını vuran iki farklı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun güney ve batı sahilleri 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarla adeta nefes alamazken, gece saatleri için bile tehlike çanları çalıyor. Diğer yanda ise İstanbul, Trakya ve Karadeniz şeridi için gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Bir yanda güneş çarpması riski, diğer yanda ise şemsiyeleri açtıracak serin hava dalgası... İşte evden çıkmadan önce mutlaka göz atmanız gereken güncel hava durumu detayları ve il il uyarılar!

Giriş Tarihi: 12.07.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 08:57