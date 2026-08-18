SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

UZMANLAR UYARDI: GÜNDÜZ FIRTINA, GECE İSE DERİN BİR SESSİZLİK...

Gündüz saatlerinde yaşanan bu hareketli, fırtınalı ve aşırı sıcak atmosfer, güneşin batmasıyla birlikte adeta duruluyor. Akşam saatlerinde Karadeniz sahiline sıkışan yağışlar, gece yarısından itibaren yurdu tamamen terk ediyor. Gece haritalarına baktığımızda Türkiye genelinde bulutların dağıldığını, yerini sakin ve açık bir gökyüzüne bıraktığını görüyoruz. Ancak gündüz yükselen nem ve sıcaklığın geceye yansıması, uyku tutmayan bunaltıcı saatlere neden olabilir. Uzmanlar, gün içindeki bu sert atmosfer değişimlerine karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların çok daha dikkatli ve hazırlıklı olmasını tavsiye ediyor.