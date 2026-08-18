Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

18 Ağustos hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminleri ezber bozdu! Bugün öğleden sonra Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan devasa hatta aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Ancak asıl tehlike hafta sonu başlıyor; Türkiye perşembe gününden itibaren adeta fırına dönecek. Termometrelerin 41 dereceyi göreceği 'El Nino' sıcakları hangi illeri kavuracak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve aşırı sıcaklara teslim olacak o illerin güncel haritası...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:19
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

Güne pırıl pırıl bir güneşle başlamış olabilirsiniz ancak gökyüzüne aldanmayın. Özellikle Karadeniz'in doğusundan başlayıp güneye inen hatta büyük bir sürpriz var. Sabah saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde başlayan hareketlilik, öğle saatleriyle birlikte devasa bir fırtına hattına dönüşüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

BUGÜN ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN: ÖĞLEDEN SONRA O İLLERİ VURACAK!

Sivas, Erzincan ve Malatya üzerinden Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Mersin'in iç kesimlerine kadar uzanan bu geniş bantta öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İş çıkışı saatlerine kadar etkisini gösterecek bu ani yağışlara karşı tedbiri elden bırakmamak, yanınızda mutlaka bir şemsiye bulundurmak hayati önem taşıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK!

Bugünkü bölgesel yağışlar çarşamba gününden itibaren yurdun sadece en kuzeydoğu ucuna doğru çekilirken, asıl alarm hafta sonu için veriliyor. Haritalardaki o iç ısıtan renkler, perşembe gününden itibaren yerini koyu kırmızı ve kahverengilere bırakıyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

Özellikle cuma ve cumartesi günü Türkiye genelinde adeta bir "sıcaklık patlaması" yaşanacak. Ege'nin incileri Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklıklar 41 dereceye kadar fırlarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi de 40 derecelik kavurucu bir havaya teslim olacak. Hafta sonu sahillere veya açık hava etkinliklerine akın etmeyi planlayanların güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaya ekstra özen göstermesi gerekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kentimizde önümüzdeki 5 günlük seyir genellikle az bulutlu, güneşli ve sıcak geçecek. İstanbul'da bugün 29 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, perşembe günü 32 dereceye kadar tırmanacak ve yüksek nemle birlikte hafta sonu bunaltıcı etkisini sürdürecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

Başkent Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmiyor; sıcaklıklar 32 ile 34 derece arasında değişerek yaz değerlerini koruyacak. İzmir'de ise kavurucu yaz sıcakları etkisini artırıyor; hafta ortasından itibaren 35-37 derece bandına fırlayan termometreler, hafta sonu sahil planı yapacak olan İzmirli vatandaşları güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaya zorlayacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

EL NİNO MU GELİYOR? HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

El Nino sıcakları Türkiye'yi vuracak mı? Evet, küresel iklim olaylarının tetiklediği ve haritalarda adeta "koyu kırmızı ve kahverengi" renklerle alarm veren o devasa sıcak hava dalgası perşembe gününden itibaren yurdu esir alıyor. Peki bu rekor sıcaklıklar en çok hangi illerde etkili olacak?

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

Tahminlere göre El Nino etkili çöl sıcakları özellikle Ege'nin güneyini ve Güneydoğu Anadolu'yu kavuracak. Cuma ve cumartesi günleri Aydın, Muğla, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da termometrelerin 41°C'ye kadar fırlaması bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise Antalya ve Adana çevreleri, yüksek sıcaklığın yanı sıra bunaltıcı nemin de etkisiyle adeta nefes almayı zorlaştıracak bir havaya teslim olacak. Bu illerde yaşayan vatandaşların, güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları hayati önem taşıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

UZMANLAR UYARDI: GÜNDÜZ FIRTINA, GECE İSE DERİN BİR SESSİZLİK...

Gündüz saatlerinde yaşanan bu hareketli, fırtınalı ve aşırı sıcak atmosfer, güneşin batmasıyla birlikte adeta duruluyor. Akşam saatlerinde Karadeniz sahiline sıkışan yağışlar, gece yarısından itibaren yurdu tamamen terk ediyor. Gece haritalarına baktığımızda Türkiye genelinde bulutların dağıldığını, yerini sakin ve açık bir gökyüzüne bıraktığını görüyoruz. Ancak gündüz yükselen nem ve sıcaklığın geceye yansıması, uyku tutmayan bunaltıcı saatlere neden olabilir. Uzmanlar, gün içindeki bu sert atmosfer değişimlerine karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların çok daha dikkatli ve hazırlıklı olmasını tavsiye ediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

MGM HARİTAYI PAYLAŞTI! BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Salı sabah saatlerinde Türkiye'nin batı, iç ve güney kesimlerinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu, sakin bir hava tablosu görülmektedir. Ancak Karadeniz'in doğusu ile iç kesimlerinin bir bölümünde (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevreleri) yeşil alanla belirtilen gök gürültülü sağanak yağışlar güne başlarken etkisini göstermektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, sabahtan itibaren var olan yağışlı sistemin etki alanını güneye doğru belirgin şekilde genişlettiği gözlemlenmektedir. Doğu Karadeniz'den başlayarak İç Anadolu'nun doğusuna (Sivas, Tokat, Amasya) ve oradan da Doğu Akdeniz'e (Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Antalya'nın doğu sınırları) kadar uzanan dikey ve çok geniş bir hat boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Yurdun batısı, Ege ve Marmara bölgeleri ise güneşli yapısını korumaya devam etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde, öğleden sonra ülkenin doğu ve güney hatlarını kaplayan geniş çaplı yağışlı ve fırtınalı sistem gücünü büyük ölçüde kaybetmektedir. Yağışlar yalnızca yurdun en kuzeydoğu ucunda, Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Artvin ve Rize çevreleri) dar bir alanda gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdürmektedir. Ülkenin geri kalan çok büyük bir bölümünde bulutlanma azalmış, açık ve sakin bir gökyüzü hakim olmuştur.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

GECE (00:00 - 06:00)

Çarşamba gününün ilk saatlerinde (gece periyodunda) yağış bırakan sistemlerin Türkiye'yi tamamen terk ettiği görülmektedir. Ülke haritasının hiçbir noktasında yağış veya fırtına aktivitesi bulunmamakta olup, tüm bölgelerimizde (MGM'nin açık gece gökyüzünü ifade eden güneş simgeleriyle gösterildiği üzere) bulutsuz veya az bulutlu, tamamen sakin bir gece yaşanmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

İŞTE METEOROLOJİ HARİTASINA GÖRE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU...

18 AĞUSTOS 2026 SALI

Yurdun batı ve iç kesimlerinde genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, Karadeniz'in doğusu ile Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu görülmektedir. Sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde seyrederken; Ege kıyıları, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 34-36 derecelere kadar ulaşarak sıcak bir gün yaşanacağına işaret etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA

Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar dar bir alanda etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Yurdun geri kalanında güneşli ve parçalı bulutlu hava etkisini korurken, özellikle Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların bir miktar daha artarak 37-38 derecelere ulaştığı ve haritada yüksek sıcaklık uyarılarının (kırmızı termometre simgesi) çoğalmaya başladığı dikkat çekmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE

Yağışlı sistem gücünü kaybederek sadece yurdun en kuzeydoğu ucunda sınırlı kalırken, Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde açık ve bol güneşli bir gökyüzü hakim olmaktadır. Sıcaklık artışı ülke genelinde belirginleşmekte; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 38-39 dereceleri bularak bunaltıcı seviyelere çıkmaktadır. Batı ve güney kesimlerdeki yüksek sıcaklık uyarılarının kapsamı genişlemektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

21 AĞUSTOS 2026 CUMA

Sıcak hava dalgası yurdun batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde etkisini iyice artırarak zirve noktalarından birine ulaşmaktadır. Ege Bölgesi'nin iç ve güney kesimleri ile Akdeniz'de sıcaklıklar 39-41 derecelere kadar tırmanmaktadır. Karadeniz'in doğusunda yerel ve hafif sağanak geçişleri devam etse de genel itibarıyla Türkiye genelinde oldukça sıcak, güneşli ve yağışsız bir gün yaşanmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

22 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde, Türkiye'nin neredeyse tamamında yağışsız, güneşli ve aşırı sıcak bir hava tablosu ortaya çıkmaktadır. Yüksek sıcaklık uyarıları Marmara'nın güneyinden başlayıp tüm Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayacak şekilde genişlemiş durumdadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 40-41 dereceleri, Ege ve Akdeniz'de ise 39-40 dereceleri göstererek oldukça bunaltıcı bir hafta sonuna işaret etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

18 AĞUSTOS 2026 TÜRKİYE GENELİ SICAKLIK DAĞILIMI ÖZETİ

18 Ağustos 2026 tarihli haritaya göre Türkiye'de klasik bir yaz günü yaşanırken; haritada koyu turuncu ve kahverengi tonlarla belirtilen Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin), Ege'nin iç ve güney kesimleri (Aydın, İzmir, Denizli), Doğu Akdeniz (Adana, Hatay) ve lokal olarak Trakya'nın batısında kavurucu sıcaklıkların etkili olması beklenmektedir. Ülkenin büyük bir bölümünü kaplayan standart turuncu alanlar, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz sahil şeridinde mevsim normallerinde sıcak bir havanın hakim olacağına işaret ederken; sarı renkle gösterilen Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Kars, Ardahan) ile yurdun yüksek rakımlı iç kesimlerinin (Sivas, Gümüşhane, Bolu, Kastamonu) en düşük maksimum sıcaklıkları görerek nispeten daha serin bir gün geçireceği öngörülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu,

RİZE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı