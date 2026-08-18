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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den flaş uyarı: Bugün öğleden sonraya dikkat! Hafta sonu ise termometreler çıldıracak...
18 Ağustos hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminleri ezber bozdu! Bugün öğleden sonra Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan devasa hatta aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Ancak asıl tehlike hafta sonu başlıyor; Türkiye perşembe gününden itibaren adeta fırına dönecek. Termometrelerin 41 dereceyi göreceği 'El Nino' sıcakları hangi illeri kavuracak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve aşırı sıcaklara teslim olacak o illerin güncel haritası...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:19