Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

Türkiye adeta Afrika sıcaklarıyla kavrulurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen müjdeli ama bir o kadar da dikkat gerektiren uyarı geldi. Bugün Ege kıyılarında fırtına alarmı verilirken, Perşembe gününden itibaren batıdan giriş yapacak sistemle birlikte sıcaklıklar çakılacak ve hafta sonu planları şiddetli sağanak yağışa teslim olacak. Peki yağışlar hangi illeri vuracak, sıcaklıklar ne kadar düşecek? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son haritasıyla gün gün o kritik değişim...

Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:06
SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

Bugüne (Salı) ait detaylı saatlik haritaları incelediğimizde, sabahın erken saatlerindeki nispeten sakin havanın, öğle saatlerinden itibaren yerini adeta çöl sıcağına bıraktığını net bir şekilde görüyoruz. Özellikle güney sahillerimiz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 41-42 dereceyi zorluyor; saat 12:00 ile 18:00 arası dışarı çıkmak tam bir eziyet ve sağlık riski olabilir!

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: ÖĞLE SAATLERİNDE CEHENNEM SICAĞI, EGE'DE İSE FIRTINA VAR!

Ancak asıl dikkat çeken detay Ege kıyılarında gizli. İzmir ve Muğla açıkları ile kıyı şeridinde gün boyu hızı saatte 50 kilometreye varan şiddetli rüzgar bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yurdun en uç noktalarında, Edirne ve Artvin çevrelerinde sürpriz yaz sağanakları ve gök gürültülü fırtınalar haritaya yansımış durumda. Ege'deki rüzgarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini hatırlatalım.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞMUR SÜRPRİZİ

Üç büyükşehrimizde hava durumu önümüzdeki günlerde sert bir değişim geçirecek. İstanbul'da haftanın ilk günlerinde 30-32 derece civarında seyreden ve bunaltıcı nemle hissettiren hava, Perşembe gününden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakarak Cumartesi günü sıcaklıkları 25 derece seviyelerine kadar düşürecek.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

Ankara'da 34 derecelere ulaşan kavurucu sıcaklar, Perşembe ve Cuma günlerinden itibaren yerini sağanak yağışlara ve serinliğe devredecek. İzmir'de ise haftanın başında termometreleri 38 dereceye çıkaran ve kıyılarda hızı saatte 50 kilometreyi bulan rüzgarla etkili olan sıcak hava dalgası, hafta sonuna doğru serinleyecek ve kentin iç kesimlerinde sağanak yağışlar yüzünü gösterecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

ŞEMSİYELERİ ÇIKARMA VAKTİ GELDİ: YAĞIŞLI SİSTEM HANGİ GÜN YURDA GİRİŞ YAPIYOR?

Eğer günlerdir "Bu sıcaklar ne zaman bitecek?" diye soruyorsanız, takvimlerinize Perşembe gününü mutlaka işaretleyin! Çarşamba günü yurt genelinde kavurucu hava son bir kez gövde gösterisi yaparken, Perşembe günü itibarıyla Marmara'nın kapısını çalan gök gürültülü sağanak yağışlar dengeleri tamamen değiştiriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi, Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı hızla serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bu sistemle birlikte batı bölgelerimizde hissedilir derecede bir sıcaklık düşüşü yaşanacak ve boğucu nem yerini serin rüzgarlara bırakacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Cumartesi gününe ait 5 günlük tahmin haritası, hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenleri biraz üzebilir. Gelen yağışlı sistem tüm batı, iç ve kuzey kesimleri adeta esir alıyor. Ege'nin iç kesimleri, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar haritayı kırmızıya boyamış durumda.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

Bu hafta sonu için piknik, deniz veya açık hava etkinliği planlıyorsanız, B planınızı mutlaka yapın ve şemsiyelerinizi yanınızdan kesinlikle ayırmayın. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bu serinlikten pek nasibini alamayacak; o bölgelerimizde kavurucu sıcaklar hükmünü sürmeye devam edecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI

21 TEMMUZ SALI

Haftanın ikinci gününde Türkiye genelinde oldukça yüksek sıcaklıklar yaşanmaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceye kadar çıkarken, Akdeniz kıyılarında 41 derecelik kavurucu sıcaklar haritaya yansımaktadır. Yurdun büyük bir bölümü güneşli kavrulurken, sadece en kuzeybatı (Trakya) ve kuzeydoğu uçlarda yerel, gök gürültülü yağışlar görülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Sıcak hava dalgası yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde gücünü korumaya devam etmektedir. Trakya bölgesi ve Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağışlar alanını biraz daha genişletirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de benzer şekilde yağışlı hava kendini hissettirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

23 TEMMUZ PERŞEMBE

Hava durumundaki en kritik kırılma noktası Perşembe günü yaşanmaktadır. Balkanlar üzerinden giriş yapan gök gürültülü sağanak yağışlı sistem; Marmara Bölgesi'nin tamamını, Karadeniz'i ve İç Anadolu'nun batısını kapsayacak şekilde geniş bir alana yayılmaktadır. Bu yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıklarda düşüş başlarken, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 40-42 derece bandındaki yakıcı sıcaklığını korumaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

24 TEMMUZ CUMA

Yağışlı hava dalgası Cuma günü etki alanını daha da büyüterek Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun geniş bir bölümü, Marmara ve Karadeniz'in tamamına hakim olmaktadır. Yağış alan batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar ciddi oranda düşerek rahatlama sağlamaktadır; örneğin İstanbul'da 28, Ankara'da 31 dereceler haritada görülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

25 TEMMUZ CUMARTESİ

Hafta sonu planı yapanlar için kritik olan Cumartesi günü, yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinin neredeyse tamamı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların esareti altına girmektedir. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağışlı ve serin bir hafta sonu geçirirken, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışlı sistemin tamamen dışında kalarak 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla güneşli bir hava yaşamaya devam etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK

SABAH SAATLERİ

Günün ilk yarısında yurt genelinde güneşli ve az bulutlu, nispeten sakin bir hava hakim durumdadır. Haritada bu saat diliminde herhangi bir ekstrem hava olayı veya yağış belirtisi bulunmamaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

ÖĞLE SAATLERİ

Öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların yurt genelinde belirgin bir şekilde tırmanışa geçtiği görülmektedir. Bu saat diliminde özellikle Ege kıyılarında (İzmir ve Muğla açıkları dahil) rüzgarın hızı saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşarak fırtına etkisi yaratmaktadır. Aynı zamanda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu uçlarında (Artvin ve Kars çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar kendini göstermeye başlamaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

AKŞAM SAATLERİ

Akşam saatlerine gelindiğinde, Ege kıyılarındaki 30-50 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Kuzeydoğudaki yağışlı sisteme ek olarak, yurdun en batısında, Trakya kesiminde (Edirne çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar haritada belirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

GECE SAATLERİ

Yeni günün ilk saatlerinde Ege sahillerini vuran kuvvetli rüzgar dinmeyerek etkisini sürdürmektedir. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve genellikle yağışsız bir hava beklenirken, rüzgarın Ege'deki seyri gece boyu dikkat çekmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

#İSTANBUL #TÜRKİYE #METEOROLOJİ #HAVA DURUMU