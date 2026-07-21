SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...

Bu hafta sonu için piknik, deniz veya açık hava etkinliği planlıyorsanız, B planınızı mutlaka yapın ve şemsiyelerinizi yanınızdan kesinlikle ayırmayın. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bu serinlikten pek nasibini alamayacak; o bölgelerimizde kavurucu sıcaklar hükmünü sürmeye devam edecek.