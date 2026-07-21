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SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...
SON DAKİKA HAVA DURUMU! MGM haritayı güncelledi: Cehennem sıcakları bitiyor! O gün dışarı çıkacaklar şemsiyesiz yakalanacak...
Türkiye adeta Afrika sıcaklarıyla kavrulurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen müjdeli ama bir o kadar da dikkat gerektiren uyarı geldi. Bugün Ege kıyılarında fırtına alarmı verilirken, Perşembe gününden itibaren batıdan giriş yapacak sistemle birlikte sıcaklıklar çakılacak ve hafta sonu planları şiddetli sağanak yağışa teslim olacak. Peki yağışlar hangi illeri vuracak, sıcaklıklar ne kadar düşecek? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son haritasıyla gün gün o kritik değişim...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:06