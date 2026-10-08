Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün öğle saatlerinde birçok ili vuracak olan fırtınalı sağanak yağışların ardından hafta sonu yüzünü gösterecek olan güneşe aldanmayın. Yurdu batıdan saracak yeni ve güçlü bir sağanak yağış sistemi için tarih verildi. Peki, yağmurlar ne zaman, hangi illeri vuracak?

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Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 09:18
SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Türkiye genelinde hava durumu haritaları kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre, yurdun büyük bir bölümü peş peşe gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalacak. Bugün iç ve doğu bölgelerde aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar, hafta sonu yerini kısa süreli bir bahar havasına bıraksa da bu "güneşli mola" çok uzun sürmeyecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Yeni haftanın ilk iş gününde Türkiye, batı ve güney sınırlarından giriş yapacak taze bir yağış dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Dışarı çıkacakların ve hafta sonu planı yapanların hava durumundaki bu ani değişimlere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. İşte sağanak yağışların rotası ve dikkat edilmesi gereken o kritik saatler:

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

BUGÜN 12.00 İLE 18.00 ARASINA DİKKAT: FIRTINA VURACAK!

Sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz'i esir alan yoğun sisin ardından, asıl tehlike öğle saatlerinde başlıyor. Meteoroloji'nin uyarılarına göre saat 12:00 ile 18:00 arasında geniş bir coğrafyada şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

RİSKLİ BÖLGELER: Ankara başta olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu.

KRİTİK İLLER: Sivas, Kayseri, Samsun ve Trabzon'da yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve fırtınanın getireceği olumsuzluklara karşı çok dikkatli olması gerekiyor.

Akşam Saatleri: Fırtına sistemi geceye doğru rotasını doğuya çevirerek Erzincan, Tunceli, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde etkisini şiddetle sürdürecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ve yağış grafiği sürekli değişkenlik gösterirken, üç büyük kentimizde yaşayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden oldukça önemli uyarılar geldi. İstanbul güne görüş mesafesini ciddi oranda düşüren yoğun sis ve pus ile başlarken, asıl büyük tehlike perşembe öğle saatlerinde Ankara'yı vuracak; başkentlilerin saat 12:00 ile 18:00 arasında aniden bastıracak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa ve fırtınaya karşı sel riskine dikkat etmesi gerekiyor. İzmir'de ise perşembe gününden itibaren güneş yüzünü iyice gösterecek ve hafta sonu sıcaklıklar 30 derecelere yaklaşarak açık hava planı yapanlara yazdan kalma mükemmel bir fırsat sunacak. Ancak bu güneşli ve ılık hafta sonu havasına aldanıp şemsiyeleri tamamen rafa kaldırmayın; çünkü yeni haftanın ilk günü olan pazartesi sabahı itibarıyla batıdan giriş yapacak yağışlı sistemle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde yeniden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar mesaiye başlayanları karşılayacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

GÜNEŞLİ HAFTA SONUNA ALDANMAYIN: PAZARTESİ YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

Cuma ve Cumartesi günleri doğudaki yağışların yurdu terk etmesiyle birlikte Türkiye genelinde açık ve ılık bir hava hakim olacak. Ancak pazar günü batıda (Edirne ve Kırklareli) ve güneyde (Hatay) başlayacak yerel yağışlar, asıl büyük dalganın sadece habercisi. Yeni haftaya güneşli günlerin rehavetiyle şemsiyesiz başlayanlar büyük bir sürprizle karşılaşacak. Pazartesi günü itibarıyla Türkiye, batı ve güney kesimlerinden giriş yapacak yeni bir yağışlı sistemin teslimi altına giriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

DİKKAT!

Haftanın İlk İş Günü Yağmurlu Geçecek: Marmara'nın batısı, Trakya, Ege kıyıları ve Akdeniz'in belirli bölümleri pazartesi sabahına gök gürültülü sağanak yağışlarla uyanacak.

Bölgesel Serinleme: Sıcaklıklarda ülke genelinde keskin bir düşüş beklenmese de, sağanak yağışın etkili olduğu batı kıyılarında hissedilir derecede bölgesel serinlemeler yaşanacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

MGM 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!

8 EKİM 2026, PERŞEMBE

Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakimdir. Özellikle Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Marmara ve iç Ege'de sabah saatlerinde puslu bir hava beklentisi varken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri genel olarak güneşli ve sıcak bir gün geçirecektir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

9 EKİM 2026, CUMA

Yağışlı sistemin yurdun doğusuna doğru kaydığı görülmektedir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, yurdun batı ve iç kesimlerinde hava açmaya başlamıştır. Marmara Bölgesi'nde yer yer puslu hava devam etse de Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bol güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakimdir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

10 EKİM 2026, CUMARTESİ

Yurt genelinde yağışsız, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili olmaktadır. Haritaya göre hiçbir bölgede belirgin bir yağış sembolü bulunmamakta olup, hava sıcaklıkları batı ve güney sahillerinde yüksek seyretmektedir. Türkiye genelinde güneşin yüzünü bolca gösterdiği, ılıman ve sakin bir gün öngörülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

11 EKİM 2026, PAZAR

Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini ağırlıklı olarak sürdürmektedir. Trakya'nın batı kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'in kıyı kısımlarında yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmektedir. Yurdun geri kalan geniş iç, batı ve doğu bölgelerinde ise güneşli ve ılık hava durumunu korumaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

12 EKİM 2026, PAZARTESİ

Yeni haftaya batıdan ve güneyden giriş yapan yağışlı sistemlerle başlandığı görülmektedir. Marmara Bölgesi'nin geneli, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlamıştır. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ise bulutlu ancak yağışsız bir gün geçirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yaygın puslu bir hava güne hakim olmaktadır. Bu saatlerde yağış, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinden güneye, Kayseri ve Sivas çevresine kadar uzanan dar bir hatta gök gürültülü sağanak şeklinde görülmektedir. Güneyde Antalya çevresinde hafif bulutlanmalar ve yerel yağış ihtimalleri göze çarparken, yurdun geri kalanı genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir sabah geçirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

ÖĞLE

Sabahki puslu havanın tamamen dağıldığı ve yerini çok daha hareketli bir atmosfere bıraktığı görülmektedir. Yağışlı sistem etki alanını oldukça genişleterek Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in geneli ve Doğu Anadolu'nun batısını kapsayan geniş bir alanda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara neden olmaktadır. Ayrıca aynı zaman diliminde güneyde Antalya Körfezi ve çevresinde de gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermektedir. Yurdun en batı kıyıları ile Güneydoğu Anadolu ise bu saatlerde parçalı bulutlu ve yağışsız durumdadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

AKŞAM

Yağışlı hava kütlesinin yurdun batı ve iç kesimlerini terk ederek kuzeydoğuya doğru hareket ettiği gözlemlenmektedir. Bu saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlar ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun'dan Artvin'e kadar) ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam etmektedir. Batı, İç, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise hava tamamen açılarak yerini yağışsız, parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

GECE

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yeniden puslu bir hava oluştuğu görülmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlı sistem bu kez yönünü yurdun doğusuna çevirerek Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni (Malatya, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa ekseni) etkisi altına almıştır. Yurdun diğer batı, iç ve güney kıyı şeritleri ise geceyi parçalı bulutlu, puslu ve yağışsız geçirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile Doğu Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU | MGM tarih verdi: Yeni yağışlı sistem o gün geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu , yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#TÜRKİYE #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU