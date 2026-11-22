METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.