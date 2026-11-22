ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ve Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.