ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR: ANKARA'DA SICAKLIK SIFIRIN ALTINA İNECEK
25 Kasım Çarşamba gecesi 00.00-06.00 saatleri arasında kuvvetli yağış Rize, Artvin, Erzurum ve Ardahan hattına sıkışırken; Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ile kar yağışı etkili olacak. Gün içerisinde batı ve iç kesimlerde yağışlar sona erip parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, Kastamonu, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı, Karabük, Ağrı ve Bitlis'te ise karla karışık yağmur devam edecek. Sıcaklıklardaki sert düşüşle birlikte başkent Ankara'da termometreler gündüz 4, gece ise -1 dereceye kadar gerilerken; İstanbul 9/3, İzmir 15/8 ve Trabzon 12/9 derece olarak ölçülecek.