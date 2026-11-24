PERŞEMBE GÜNÜ DONDURUCU AYAZ KAPIDA: TERMOMETRELER -12 DERECEYİ GÖRECEK

26 Kasım Perşembe günü Türkiye genelinde yağışlı sistem yurdu terk edecek ve tüm illerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışın kesilmesiyle birlikte özellikle doğu ve iç kesimlerde gece saatlerinde sert bir ayaz yaşanacak. Günün en düşük sıcaklığı Erzurum'da -12 dereceye kadar inerken, kentte gündüz sıcaklığı dahi -2 derecede kalarak sıfırın üzerine çıkamayacak. Dondurucu soğukların etkisiyle gece sıcaklıkları Gümüşhane'de -11, Bayburt'ta -10, Ardahan ve Bitlis'te -8, Kars'ta -7, Ağrı'da -6, Sivas ve Erzincan'da -5, Ankara'da ise -2 derece olarak kaydedilecek.