Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! 'Kestane balının diyarı Zonguldak' sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

SON DAKİKA: HERKES BU ESPRİYİ YAPIYOR! 'KESTANE BALININ DİYARI ZONGULDAK' SÖZLERİYLE GÜNDEME OTURDU! SİPARİŞ YAĞIYOR... Türkiye, Fehmi Pazarlı'yı Esra Erol'un programında tanıdı! Eşini aldattığı iddia edilen Pazarlı'nın 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözleri herkesin diline dolandı. Sosyal medyada herkes bu espriyi yapmaya başladı. Facebook paylaşımlarına devam eden Pazarlı ise siparişlere yetişemiyor. İşte ayrıntıları...

atv'nin sevilen programlarından Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı. Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti.

29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini aldattığını açıklayan Gülay Hanım, Esra Erol canlı yayınında eşiyle yüzleşti.

YALANLADI! Programa görüntülü olarak bağlanan Fehmi Bey, Gülay Hanım'ın bu iddialarının hayal ürünü olduğunu ve 29 yıldır hiç susmadığını belirterek, "Şengül ile ilişkim yok, bu tamamen karımın iftirası" dedi.