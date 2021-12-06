Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! 'Kestane balının diyarı Zonguldak' sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! 'Kestane balının diyarı Zonguldak' sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

Son dakika haberi: Esra Erol'un programın katılan Fehmi Pazarlı, 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözleriyle tanındı! Herkes bu espriyi yapmaya başladı. Bir anda ünlenen Fehmi Pazarlı, Facebook paylaşımlarına devam ediyor. Bal siparişlerine yetişemiyor... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 06.12.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 12:57
Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! ’Kestane balının diyarı Zonguldak’ sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

SON DAKİKA: HERKES BU ESPRİYİ YAPIYOR! 'KESTANE BALININ DİYARI ZONGULDAK' SÖZLERİYLE GÜNDEME OTURDU! SİPARİŞ YAĞIYOR...

Türkiye, Fehmi Pazarlı'yı Esra Erol'un programında tanıdı! Eşini aldattığı iddia edilen Pazarlı'nın 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözleri herkesin diline dolandı. Sosyal medyada herkes bu espriyi yapmaya başladı. Facebook paylaşımlarına devam eden Pazarlı ise siparişlere yetişemiyor. İşte ayrıntıları...

Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! ’Kestane balının diyarı Zonguldak’ sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

atv'nin sevilen programlarından Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı. Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti.

Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! ’Kestane balının diyarı Zonguldak’ sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini aldattığını açıklayan Gülay Hanım, Esra Erol canlı yayınında eşiyle yüzleşti.

Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! ’Kestane balının diyarı Zonguldak’ sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

YALANLADI!

Programa görüntülü olarak bağlanan Fehmi Bey, Gülay Hanım'ın bu iddialarının hayal ürünü olduğunu ve 29 yıldır hiç susmadığını belirterek, "Şengül ile ilişkim yok, bu tamamen karımın iftirası" dedi.

Son dakika: Herkes bu espriyi yapıyor! ’Kestane balının diyarı Zonguldak’ sözleriyle gündeme oturdu! Sipariş yağıyor...

"KARIMDAN ŞİDDET GÖRDÜM"

Fehmi Bey, karısından şiddet gördüğünü de sözlerine ekleyerek "Karımdan gördüğüm şiddeti utancımdan kimseye anlatamadım" ifadelerini kullandı

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