Esra Erol'da "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri ile gündem olan Fehmi Pazarlı, SABAH'a konuştu
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Son dakika haberleri... atv Esr Erol'da programında söylediği "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri ile sosyal medyada gündem olan Fehmi Pazarlı, SABAH'a konuştu. Fehmi Pazarlı, atv Esra Erol canlı yayınında; "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözlerini neden söylediğini açıkladı.
Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı'ya SABAH ulaştı. Balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı, şunları söyledi:
"Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var. O anda durumu kurtarmak için öyle bir manevra yapmam gerekiyordu. Reklam ajanslarından aradılar, bal reklamı teklifleri geldi."