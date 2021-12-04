Video Yaşam Esra Erol'da "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri ile gündem olan Fehmi Pazarlı, SABAH'a konuştu
Esra Erol'da

Esra Erol'da "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri ile gündem olan Fehmi Pazarlı, SABAH'a konuştu

04.12.2021 | 09:17

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Son dakika haberleri... atv Esr Erol'da programında söylediği "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri ile sosyal medyada gündem olan Fehmi Pazarlı, SABAH'a konuştu. Fehmi Pazarlı, atv Esra Erol canlı yayınında; "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözlerini neden söylediğini açıkladı.

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Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı'ya SABAH ulaştı. Balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı, şunları söyledi:

"Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var. O anda durumu kurtarmak için öyle bir manevra yapmam gerekiyordu. Reklam ajanslarından aradılar, bal reklamı teklifleri geldi."

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