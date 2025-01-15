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SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları
SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları
Son dakika haberi: Hükümet, üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Bu konuda müjdeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş verirken, gözler modelin nasıl uygulanacağına çevrildi. İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde esnek çalışma "güvenceli" olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:43