Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları

SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları

Son dakika haberi: Hükümet, üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Bu konuda müjdeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş verirken, gözler modelin nasıl uygulanacağına çevrildi. İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde esnek çalışma "güvenceli" olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak.

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:43
SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları

Son dakika haberi: Hükümet, "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Müjdeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi. Göktaş'ın ipucunu verdiği sistemin ayrıntılarına SABAH ulaştı.

SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları

İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları

Hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceler oluşturulacak. Çalışanların mali hakları korunurken, esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler geliştirilecek.

SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları

MERCEK ALTINDA

Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle mercek altına aldı. Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" üzerinde duruluyor.

SON DAKİKA | Hükümetten milyonlarca çalışanı sevindirecek müjde! Haftalık çalışma saati düşebilir: İşte yeni sistemin detayları

Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek.

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