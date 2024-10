Son dakika: İkbal Uzuner'in telefonu çözüldü, Ayşenur Halil'in şifresi kırılamadı! Fırından ekmek almışlar...

Son dakika haberi: Katil zanlısı Semih Çelik'in işlediği çifte cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Katledilen kızlardan İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözüldüğü, Ayşenur Halil'in ise İphone olan cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı ancak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Çelik'in Ayşenur Halil'le Eyüpsultan'daki bir fırına birlikte giderek, ekmek alıp eve geçtikleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Çelik'in, Ayşenur Halil'in evde boğazını kestikten sonra polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve İkbal Uzuner'le buluşmak için surlara hareket ettiği saptandı.