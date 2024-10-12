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Son dakika: İkbal Uzuner'in telefonu çözüldü, Ayşenur Halil'in şifresi kırılamadı! Fırından ekmek almışlar...

Son dakika haberi: Katil zanlısı Semih Çelik'in işlediği çifte cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Katledilen kızlardan İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözüldüğü, Ayşenur Halil'in ise İphone olan cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı ancak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Çelik'in Ayşenur Halil'le Eyüpsultan'daki bir fırına birlikte giderek, ekmek alıp eve geçtikleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Çelik'in, Ayşenur Halil'in evde boğazını kestikten sonra polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve İkbal Uzuner'le buluşmak için surlara hareket ettiği saptandı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:55
Son dakika: İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü, Ayşenur Halil’in şifresi kırılamadı! Fırından ekmek almışlar...

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19),Ayşenur Halil'i (19) ve İkbal Uzuner'i (19)katletti. Önce Ayşenur Halil'i kendi yaşadığı Eyüp'teki evde boğazını keserek öldüren Çelik, Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı.

Son dakika: İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü, Ayşenur Halil’in şifresi kırılamadı! Fırından ekmek almışlar...

Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Türkiye'yi sarsan çifte cinayette, yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara yine SABAH ulaştı.

Son dakika: İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü, Ayşenur Halil’in şifresi kırılamadı! Fırından ekmek almışlar...

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ AYŞENUR'UN ŞİFRESİ KIRILAMADI

Hayatını kaybeden genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. SABAH'ın edindiği bilgilere göre İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü.

Son dakika: İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü, Ayşenur Halil’in şifresi kırılamadı! Fırından ekmek almışlar...

Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iphone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü, Ayşenur Halil’in şifresi kırılamadı! Fırından ekmek almışlar...

FIRINDAN BİRLİKTE EKMEK ALMIŞLAR

Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi.

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