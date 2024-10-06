İkbal ve katilinin son görüntüsüne SABAH ulaştı! Önce kendi çıkmış sonra İkbali çağırmış | Video

İstanbul Fatih Surlarında yaşanan vahşetle ilgili genç kızın ve katilim son görüntülerine SABAH ulaştı. Semih Çelik’in tek başına yürüyüp surlara çıktığı arkasından da telefonla konuşarak İkbal Uzuner’in surlara çıktığı ve orada yaklaşık 2 saat kaldıkları öğrenildi. İşte olayı saniye saniye anlatan o görüntüler.