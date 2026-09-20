Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

Son dakika haberi: İstanbul merkezli yürütülen ve uluslararası boyutta milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan İsrail bağlantılı organize dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. MİT'in ve emniyet güçlerinin koordineli takibi sonucu, örgütün tepesindeki iki kritik isim adalete teslim edildi. Öte yandan; operasyonla ilgili şok detaylar da ortaya çıktı. İsrailli şebekenin dolandırıcılık ofislerine dansöz getirip oynattığı, fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği tespit edildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 14:39
Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli, İsrail bağlantılı uluslararası organize Foreks dolandırıcılığı şebekesine yönelik yürütülen operasyonda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ve emniyet birimlerinin titiz takibiyle, şebekenin 1 numaralı lideri Jak TOVİM ve kara para trafiğini yöneten finans sorumlusu Alona NOTES PUNKT saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

Dev operasyonda 15'i İsrail vatandaşı 212 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde dijital materyallere el konuldu. Ofislere yapılan baskınlarla birlikte üst düzey yetkili olduğu tespit edilen İsrailli şahıslar özel operasyonlarla gözaltına alındı. İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal gibi faaliyet kapsamındaki üst düzey yetkili İsrailli şahısların dijital materyallerinin ön incelemesinden çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

İstanbul merkezli yürütülen ve uluslararası boyutta milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan İsrail bağlantılı organize dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. MİT'in ve emniyet güçlerinin koordineli takibi sonucu, örgütün tepesindeki iki kritik isim adalete teslim edildi.

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Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

İsrailli üst düzey yetkili, İnsanları dolandırmakla görevli çalışanların moral ve motivasyonlarını kuvvetlendirmek maksadıyla dolandırıcılık ofislerine dansöz getirip oynatmışlar. Dansöz partilerinin yanısıra, fuhuş ve uyuşturucu partilerinin de çalışanların motivasyonunu artırmak için başvurulan yöntemlerden olduğu yansıyan bilgiler arasında.

MİT'ten İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesine ağır darbe! 15'i İsrail vatandaşı olmak üzere 212 gözaltı | Video

Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

BAŞAKŞEHİR'DEKİ HÜCRE EVİNE NOKTA OPERASYONU: ŞEBEKE LİDERİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında uzun süredir firari olarak aranan ve İstanbul merkezli dolandırıcılık ağının lideri olduğu tespit edilen İsrail vatandaşı Jak TOVİM, MİT'in nokta tespitiyle yakayı ele verdi. Hem İsrail hem de Türk pasaportuna sahip olduğu belirlenen şebeke lideri TOVİM'in, Başakşehir'de gizlendiği ikamet tespit edildi. Düzenlenen özel operasyonla gözaltına alınan şebeke lideri, sorgulanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

GERÇEK KİMLİĞİ "ROBERT HASON" ÇIKTI

Yapılan derinlemesine inceleme ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, kamuoyunda kendisini "Jak Tovim" ismiyle gizleyen şahsın gerçek adının Robert HASON olduğu ortaya çıkarıldı. İsrail vatandaşlığı bulunmasına karşın Hason'un, Türkiye-İsrail ilişkilerini ve güvenlik bürokrasisinin radarını atlatmak amacıyla uzun yıllardır İsrail pasaportunu bilinçli olarak kullanmadığı belirlendi.

Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

5 FARKLI ŞİRKETLE DEV VURGUN

MİT'in deşifre ettiği kirli ağın detayları ise paravan sistemin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yakalanan Robert Hason'un, mağdurları tuzaklarına düşüren Foreks dolandırıcılığı üzerinden faaliyet gösteren 5 farklı şirketin genel müdürü olduğu saptandı. Hason'un, kurulan paravan şirketler üzerinden milyonlarca dolarlık haksız kazanç çarkını yönettiği tespit edildi.

GÜNEY KIBRIS AYAĞININ DA ELEBAŞI

Şebekenin uluslararası ayağındaki kirli ilişkiler ağı Türkiye ile sınırlı kalmadı. MİT'in radarına takılan Hason'un, aynı zamanda benzer dolandırıcılık faaliyetlerini yürüten organizasyonun Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) yapılanmasında da üst düzey elebaşları arasında yer aldığı belirlendi.

Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

KARA PARA AĞININ BEYNİ "ALONA NOTES PUNKT" DEŞİFRE OLDU

Operasyonun bir diğer kritik ayağında ise küresel dolandırıcılık çarkının finansal kalbi hedef alındı. Şebekenin yurt içi ve yurt dışındaki tüm finansal süreçlerini yöneten ve devasa kara para ağının merkezinde yer alan İsrail uyruklu Alona NOTES PUNKT, MİT'in radarına takıldı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan finans sorumlusu, MİT'in amansız takibinden kaçamadı. Saklandığı son adreste özel operasyonla gözaltına alınan Alona NOTES PUNKT da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

DEV OPERASYONDA 212 GÖZALTI

Şebekenin tepe yöneticilerinin ve finans ayağının çökertildiği dev operasyon kapsamında aralarında organizatör ve tepe yöneticilerin de bulunduğu 15'i İsrail vatandaşı olmak üzere 212 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama ağının tüm yönleriyle deşifre edilmesine yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak derinleştirilerek devam ediyor.

#SON DAKİKA #İSTANBUL #İSRAİL