Son dakika | İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler

BAŞAKŞEHİR'DEKİ HÜCRE EVİNE NOKTA OPERASYONU: ŞEBEKE LİDERİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında uzun süredir firari olarak aranan ve İstanbul merkezli dolandırıcılık ağının lideri olduğu tespit edilen İsrail vatandaşı Jak TOVİM, MİT'in nokta tespitiyle yakayı ele verdi. Hem İsrail hem de Türk pasaportuna sahip olduğu belirlenen şebeke lideri TOVİM'in, Başakşehir'de gizlendiği ikamet tespit edildi. Düzenlenen özel operasyonla gözaltına alınan şebeke lideri, sorgulanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

GERÇEK KİMLİĞİ "ROBERT HASON" ÇIKTI

Yapılan derinlemesine inceleme ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, kamuoyunda kendisini "Jak Tovim" ismiyle gizleyen şahsın gerçek adının Robert HASON olduğu ortaya çıkarıldı. İsrail vatandaşlığı bulunmasına karşın Hason'un, Türkiye-İsrail ilişkilerini ve güvenlik bürokrasisinin radarını atlatmak amacıyla uzun yıllardır İsrail pasaportunu bilinçli olarak kullanmadığı belirlendi.