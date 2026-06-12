Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

SON DAKİKA… Yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcu, valizinde 22 kilo 500 gram 'esrar' ile yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 12.06.2026 08:37