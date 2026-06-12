Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

SON DAKİKA… Yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcu, valizinde 22 kilo 500 gram 'esrar' ile yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.06.2026 08:37
SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

Olay, 9 Haziran Salı günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu yakın takibe aldı.

SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcuyu bagaj bandında tespit eden ekipler şüpheliyi detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürdü.

SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 'ESRAR' ELE GEÇİRİLDİ

Yolcunun valizinde X-Ray cihazıyla yapılan aramalarda, poşetler içerisinde bulunan 22 kilo 500 gram 'esrar' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

Şüpheli, gümrük ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!

İfade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!
SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!
SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!
SON DAKİKA… İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizinden 22 kilo esrar çıktı: Değeri tam 20 milyon TL!
#İSTANBUL HAVALİMANI