Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

SON DAKİKA! İstanbul'a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

Son dakika hava durumu haberleri! İstanbul Valiliği, Salı ve Çarşamba günleri megakenti etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. Hava sıcaklıklarının 7 derece birden düşeceği fırtınalı günlerde sel ve su baskınlarına karşı hazırlıksız yakalanmayın. Peki yarın hangi saatlerden itibaren kuvvetli yağış başlayacak? Hangi ilçelerde etkili olması bekleniyor? İşte ilçe ilçe hava durumu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 21.09.2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 16:33
SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

Megakent İstanbul için beklenen kritik hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, Salı sabah saatlerinden itibaren kenti esir alacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları teyakkuza geçirdi.

SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

Çarşamba akşamına kadar sürecek olan bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 7°C altına kadar gerileyecek. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşacak rüzgarların da etkisiyle yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı İstanbulluların evden çıkmadan önce bu detaylara mutlaka dikkat etmesi gerekiyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

YAĞIŞLAR SALI SABAHI BAŞLIYOR

Yapılan açıklamaya göre, il genelinde 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli olması bekleniyor. Etkili olan bu yağışlı sistemin, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra şehri terk edeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da ani bir düşüş yaşanacak. Beklentilere göre sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin 5 ila 7°C altında seyredecek.

SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

SAATTE 50 KM HIZA ULAŞAN RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağış ve soğuk havanın yanı sıra rüzgar da etkisini gösterecek. Rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise saatte 30-50 km hızla kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ HİSSEDİLECEK? İŞTE İLÇE İLÇE LİSTE

İstanbul Valiliği'nin yayınladığı resmi meteorolojik uyarıda fırtına ve sağanak yağışın lokal değil "ilimiz genelinde" etkili olacağının vurgulanmasıyla, megakentin 39 ilçesi de sel ve su baskınlarına karşı kırmızı alarma geçti. Açıklamada rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 30-50 kilometre hıza ulaşacağının belirtilmesi; özellikle Sarıyer, Beykoz, Şile, Eyüpsultan gibi kuzey şeridi ile Bakırköy, Kadıköy, Büyükçekmece gibi sahil ilçelerinde fırtınanın çok daha sert hissedileceğine işaret ediyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

Valiliğin tüm kenti kapsayan bu acil uyarısı doğrultusunda, Esenyurt'tan Tuzla'ya, Başakşehir'den Ümraniye'ye kadar hem iç hem de kıyı kesimlerde yaşayan tüm İstanbulluların, yağışlı sistemin kenti terk edeceği Çarşamba akşam saatlerine kadar yaşanabilecek ulaşım aksamalarına ve ani su baskınlarına karşı tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği, yaşanabilecek olası tehlikelere karşı "Tedbirli Olalım" mesajı verdi. Açıklamanın sonunda sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica edildi.

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