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SON DAKİKA! İstanbul'a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!
SON DAKİKA! İstanbul'a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!
Son dakika hava durumu haberleri! İstanbul Valiliği, Salı ve Çarşamba günleri megakenti etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. Hava sıcaklıklarının 7 derece birden düşeceği fırtınalı günlerde sel ve su baskınlarına karşı hazırlıksız yakalanmayın. Peki yarın hangi saatlerden itibaren kuvvetli yağış başlayacak? Hangi ilçelerde etkili olması bekleniyor? İşte ilçe ilçe hava durumu...
Giriş Tarihi: 21.09.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 16:33