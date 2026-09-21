SON DAKİKA! İstanbul’a kritik uyarı: Valilik tarih ve saat verdi! Sıcaklıklar aniden çakılacak, sel ve su baskınlarına dikkat!

Çarşamba akşamına kadar sürecek olan bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 7°C altına kadar gerileyecek. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşacak rüzgarların da etkisiyle yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı İstanbulluların evden çıkmadan önce bu detaylara mutlaka dikkat etmesi gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;



🌧️ İlimiz genelinde yarın (22 Eylül Salı) sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli olması beklenmektedir.



🌧️ Yağışlı sistemin, 23 Eylül Çarşamba… pic.twitter.com/fmN2XpKzEn — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 21, 2026