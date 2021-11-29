SON DAKİKA: İstanbul’da lodos ve fırtına faciasında inanılmaz görüntüler! Saat kulesi devrildi, çatı uçtu…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodos faciasında şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir." ifadelerini kullandı. Lodos nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, Çatalca'da saat kulesi devrildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. İşte İstanbul'da lodos ve fırtına faciasından inanılmaz görüntüler.
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde tam 52 il için kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından lodos fırtınası, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Şiddetli lodos hayatı felç ederken, ajanslara korkunç görüntüler düşmeye başladı.
BAZI EVLERİN ÇATILARI UÇTU
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Esenyurt ve Sultangazi'de çatıdan düşen parçaların altında kalan vatandaşlar yaralandı.
SAAT KULESİ DEVRİLDİ
Şiddetli lodos nedeniyle Çatalca'da bulunan bir saat kulesi devrildi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; yoldan geçen araçların devrilen saat kulesinden son anda kaçtığı o dakikalar gözler önüne serildi.