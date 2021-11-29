Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul’da lodos ve fırtına faciasında inanılmaz görüntüler! Saat kulesi devrildi, çatı uçtu…

SON DAKİKA: İstanbul’da lodos ve fırtına faciasında inanılmaz görüntüler! Saat kulesi devrildi, çatı uçtu…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodos faciasında şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir." ifadelerini kullandı. Lodos nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, Çatalca'da saat kulesi devrildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. İşte İstanbul'da lodos ve fırtına faciasından inanılmaz görüntüler.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 19:57 PAYLAŞ