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SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te kan donduran bir olay yaşandı. Servis şoförü B.K., kullandığı serviste sevgilisi olduğu iddia edilen G.Ö'yü öldürdü. Sonrasında ise intihar etti. B.K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:11
SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

Korkunç olay, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla servis minibüs içinde tartışmaya başladı.

SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

KADIN ÖLDÜ ERKEK AĞIR YARALANDI
Servis aracında taşıdığı silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

Sağlık ekipleri, G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan B.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okul servisinde cinayet! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı | Video

SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

Cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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