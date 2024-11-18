SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te kan donduran bir olay yaşandı. Servis şoförü B.K., kullandığı serviste sevgilisi olduğu iddia edilen G.Ö'yü öldürdü. Sonrasında ise intihar etti. B.K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.