SON DAKİKA: İstanbul’da vahşet: Okul servisinde sevgilisini öldürüp intihar etti!

Korkunç olay, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla servis minibüs içinde tartışmaya başladı. KADIN ÖLDÜ ERKEK AĞIR YARALANDI Sağlık ekipleri, G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan B.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Okul servisinde cinayet! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı | Video Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.