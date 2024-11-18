Video Yaşam Okul servisinde cinayet! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı | Video
Okul servisinde cinayet! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı | Video

Okul servisinde cinayet! Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı | Video

18.11.2024 | 12:39

Pendik’te servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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