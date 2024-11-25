Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!

SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!

Son dakika: İstanbul'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla canına kıymıştı. Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenilirken polis ekiplerine bilgi veren akrabaları "Olayın sebebini bilmiyoruz ama Aladağ uyuşturucu bağımlısıydı" dedikleri öğrenildi. Peş peşe yaşanan seri cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu belirtilirken, olayla ilgili korkunç ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelinin eşi Sevim Aladağ, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedenleri bulundu. Onları da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü değerlendiriliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:51
SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay, dün saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta yaşandı. Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silah ateş etmeye başladı.

SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!

YARIM SAAT SONRA AVCILAR'DA ORTAYA ÇIKTI
Saldırgan Bahtiyar Aladağ ilk olaydan yarım saat sonra yani saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan kuaför Mehmet Salih Özsökük (30) başından vuruldu. Özsökük hayatını kaybetti. Aynı saldırı da Aladağ'ın kayınbiraderi Gökhan Soylu'da alnından vuruldu. Ağır yaralanan Soylu'nun hayatı tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!

YARIM SAAT SONRA KUZENİNİ AĞZINDAN VURDU
İki adreste katliam yapan Bahtiyar Aladağ durmak bilmedi. Bu kez 17:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'a geldi. Orada kuzeni Şadan Serdar Buke (33)'ye de silahla ateş etti. Ağzından vurduğu kuzeni olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!

9 BOŞ KOVAN BULUNDU
Bu olayları gerçekleştiren Bahtiyar Aladağ olaylarda kullandığı silahla bindiği aracında başına ateş ederek canına kıydı. Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 tabanca buldu. Olay yerlerinde ise toplamda 9 boş kovan ele geçirildi.

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