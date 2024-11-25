Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!
SON DAKİKA: İstanbul’daki aile vahşetinde ölü sayısı 8’e çıktı! 3 ceset daha bulundu!
Son dakika: İstanbul'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla canına kıymıştı. Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenilirken polis ekiplerine bilgi veren akrabaları "Olayın sebebini bilmiyoruz ama Aladağ uyuşturucu bağımlısıydı" dedikleri öğrenildi. Peş peşe yaşanan seri cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu belirtilirken, olayla ilgili korkunç ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelinin eşi Sevim Aladağ, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedenleri bulundu. Onları da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü değerlendiriliyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:51