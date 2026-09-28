SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı