Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik'ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik'ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

İstanbul için beklenen kötü haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe son dakika uyarıları yayınladı. Bu gece itibarıyla megakentte adeta bardaktan boşalırcasına bir yağış ve hızı 70 kilometreyi bulan fırtına bekleniyor. Peki, kabusa dönecek olan bu yağışlar ne zamana kadar sürecek? İşte İstanbul ve Türkiye geneli için kritik hava durumu detayları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 16:53
SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek
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Milyonlarca İstanbullunun serinlemek için günlerdir beklediği sonbahar, bu gece itibarıyla yerini adeta tehlikeli bir kabusa bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe gelen son dakika uyarıları, dışarıda planı olanlara tüm programlarını iptal ettirecek cinsten.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

Hızı 70 kilometreyi bulacak yıkıcı fırtına, çatı uçmaları ve megakenti esir alması beklenen ani su baskınları için saatler kala kırmızı alarm verildi. Peki, tüm şehri teyakkuza geçiren bu şiddetli sağanak fırtınası tam olarak saat kaçta kapımızı çalacak ve İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak güneşli günler ne zaman geri dönecek?

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

MEGAKENT İÇİN KRİTİK SAAT VERİLDİ: FIRTINA VE SAĞANAK BU GECE VURUYOR

Kavurucu sıcakların ardından sonbahar yüzünü en sert şekliyle göstermeye başlıyor. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerini paylaşarak İstanbulluları şiddetli hava muhalefetine karşı uyardı. Dışarıda işi olanların planlarını bu uyarılara göre revize etmesi büyük önem taşıyor; çünkü megakent bu gece itibarıyla kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altına giriyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

ÇATI UÇMASI VE SU BASKINLARINA KARŞI KIRMIZI ALARM

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış bu gece saatlerinden itibaren fırtınayla birlikte etkisini gösterecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi, zaman zaman ise şiddetini artırarak 70 kilometre hıza ulaşıp kısa süreli fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor. Yetkililer; sel, ani su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek ciddi aksamalara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çiziyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

İSTANBULLULARIN EN ÇOK ARADIĞI SORU YANIT BULDU: YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

"İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?" sorusunun yanıtı da Meteoroloji'nin tahminleriyle netleşti. Sistem, Pazartesi ve Salı günleri en güçlü halini alacak ve yağışlar 29 Eylül Salı gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde sürecek.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

Çarşamba günü de yağışlı hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edeceği için şemsiyeleri rafa kaldırmak için henüz erken. Perşembe ve Cuma günleri ise sistem yavaş yavaş gücünü kaybederek İstanbul'u terk etmeye başlayacak ve hafta sonuna doğru kentte rahat bir nefes alınacak.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ BÖLGELER RİSK ALTINDA?

Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümü bu soğuk ve yağışlı hava dalgasından nasibini alıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede düşerken, iç ve batı kesimlerde termometreler mevsim normallerinin altını gösterecek.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Osmaniye, Samsun ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli yağış riskine karşı teyakkuzda olunması gerekiyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

GENİŞ ÇAPLI GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Yağışlı sistemin etki alanı yerel kuvvetli yağışlarla da sınırlı kalmayacak. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

Fırtına uyarısı ise sadece İstanbul'u değil; Marmara'nın geneli, Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de kapsıyor. Bu bölgelerde de rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere çevre illeri kapsayan geniş bir alanda "Yerel Kuvvetli Yağış" uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de sert rüzgar geçişleri yaşanıyor. Uzmanlar, fırtınanın şiddetini artırdığı anlarda yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları kesinlikle tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

GÖZLER BU AKŞAMDA: GECE BOYUNCA KESİNTİSİZ SAĞANAK

Sistemin öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor. Ancak asıl tehlike akşam saatlerinde başlıyor! Özellikle 18:00 ile gece yarısı arasında Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda hava muhalefeti çok daha sert bir hal alacak.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

Geniş bir coğrafyada kırmızı kodlu olmasa da ciddi bir "Kuvvetli Yağış" uyarısı dikkat çekiyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar aralıksız sürerken; Marmara Bölgesi'nde uyku saatlerinde dahi 40-60 km/sa hızındaki rüzgar ve yerel sağanaklar varlığını hissettirecek.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

AÇIK HAVA PLANLARINI ASKIYA ALIN: TÜRKİYE GÜNEŞE HASRET KALACAK

"Bu yağmur ne zaman duracak?" diye merak edenler için haritalar maalesef pek iyimser değil. Haftanın ilk günü başlayan bu şiddetli sistem geçici bir sürpriz yapmıyor; Salı ve Çarşamba günleri de yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar hakimiyetini sürdürecek.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

18 İLDE SARI KODLU ALARM!

Türkiye genelinde toplam 18 ilde sarı kodlu meteorolojik alarm verilmiştir. Bu alarmın geçerli olduğu iller harita üzerindeki konumlarına göre detaylı incelendiğinde; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Konya, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu'nun sarı renkle işaretlendiği tespit edilmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

Perşembe ve Cuma günlerine gelindiğinde dahi yağışlı sistemin yurdu terk etmeye niyeti yok. Marmara'dan Güneydoğu'ya kadar Türkiye haritasının neredeyse tamamı yağış bulutlarıyla kaplı. Ani su baskınlarına ve sel riskine karşı tetikte olmak hayati önem taşıyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına; Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısı 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.

#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL VALİLİĞİ #TÜRKİYE