SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor! Meteoroloji ve Valilik’ten uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli sağanak günler sürecek

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına; Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar batısı 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.