SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

HARİTA 'SARI' VE 'TURUNCU'YA DÖNDÜ!

Meteoroloji'den Türkiye geneli için kritik hava durumu uyarıları peş peşe geldi. Yayımlanan son risk haritasına göre; Marmara Bölgesi'nin güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'i kapsayan Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yaşanabilecek şiddetli meteorolojik hadiselere karşı "tehlikeli" durumu ifade eden turuncu alarm verildi. Yurdun geniş bir bölümünü oluşturan Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun batı ve doğu kesimleri, Karadeniz'in geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını gerektiren "az tehlikeli" sarı uyarı yapıldı. Öte yandan, Ege Bölgesi'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin tamamına yakını, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında ise herhangi bir risk öngörülmediği belirtilerek bu bölgeler haritada güvenli durumu temsil eden yeşil kodla işaretlendi.