Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

Son dakika sağanak haberleri... Türkiye genelinde etkili olan şiddetli yağışlı hava dalgası, dün akşam saatlerinden itibaren rotasını tam kalbinden İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son güncel haritalar, mega kent ve çevre iller için yeniden alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Özellikle bugün ve hafta sonu beklenen tarihi yağış miktarları ile şiddetli fırtına, günlük hayatı ve trafiği durma noktasına getirebilir. Peki, bu kritik saatlerde İstanbulluları neler bekliyor, hafta sonu planları suya mı düşecek? Hangi ilçeler için uyarı verildi?

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 09:41
SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli hava dalgası, dün akşam saatlerinden itibaren rotasını tam kalbinden İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne çevirdi. İstanbul hava durumu için peş peşe yayımlanan son dakika verileri, mega kentte yeniden yaşanabilecek sel ve fırtına riskini gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

Dün başlayıp bugün etkisini sürdüren sağanak yağışlar ufak bir molanın ardından özellikle cumartesi günü tekrar şiddetini artırarak geri gelip, günlük hayatı ve trafiği durma noktasına getirebilir. Uzmanlar, çatı uçmalarından ani su baskınlarına kadar birçok tehlikeye karşı vatandaşları "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" diyerek uyarırken, hafta sonu planı yapanların gözü kulağı pazar gününden gelecek güzel habere çevrildi. Peki, bu kritik saatlerde İstanbulluları adım adım neler bekliyor?

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAK İSTANBULLULAR DİKKAT: 100 MİLİMETRELİK YAĞIŞ VE FIRTINA VURACAK!

İş veya okul için yola koyulanlar, şemsiyelerine ve montlarına sıkıca sarılmalı. Sabah 06:00 itibarıyla Marmara genelinde başlayan ve saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar, gün boyu etkisini sürdürecek. Asıl büyük tehlike ise gökten adeta boşanırcasına yağacak olan sağanak.

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SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

O SAATLERE KADAR SÜRECEK

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova hattında bugün metrekareye 76 ila 100 milimetre arasında devasa bir yağış kütlesi düşmesi bekleniyor. Bu durum, mega kentin bazı böglelerinde ani sel ve su baskınları için çok ciddi bir risk oluşturuyor. Akşam saatlerine doğru fırtına hız kesmese de çok kuvvetli yağışlar etkisini gece yarısına kadar devam ettirecek.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? CUMARTESİ PLAN YAPANLARA KÖTÜ HABER!

Hafta sonu yaklaşırken herkesin aklındaki o kritik soru: "Cumartesi ve pazar dışarı çıkılır mı?" Maalesef cuma günü 6-20 milimetre seviyelerine inerek biraz nefes aldıracak olan yağışlar, cumartesi günü İstanbul'a çok daha sert bir geri dönüş yapacak.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

Cumartesi günü için güncellenen haritalarda İstanbul ve Bursa çevreleri yine pembe renge boyanmış durumda ve metrekareye 51 ila 75 milimetre arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Üstelik Marmara kıyılarında rüzgarın yeniden şiddetini artırması öngörülüyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

Pazar günü ise İstanbullular için müjdeli haber var; batı kesimlerde yağışlı sistem etkisini yitiriyor, İstanbul ve Marmara genelinde bulutlar dağılıyor ve parçalı bulutlu, daha sakin bir hava kenti kucaklıyor. Güneşin yüzünü tam anlamıyla göstermesi ise pazartesi gününü bulacak.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR: ÇATI UÇMALARINA VE SU BASKINLARINA HAZIRLIKLI OLUN!

Özellikle İstanbul'un boğaz çevresi ve yüksek kesimlerinde rüzgarın hızının 80 kilometreye dayanması, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Meteorolojik veriler, perşembe günü öğle saatleri ile cumartesi günü gün boyu yaşanacak olan ani ve çok kuvvetli yağış geçişleri sırasında trafikte görüş mesafesinin düşebileceğini ve ciddi göllenmeler olabileceğini gösteriyor. İstanbulluların açık hava planlarını mutlaka pazar gününe veya yeni haftanın güneşli günlerine ertelemesi, bugün ve cumartesi günü ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

HARİTA 'SARI' VE 'TURUNCU'YA DÖNDÜ!

Meteoroloji'den Türkiye geneli için kritik hava durumu uyarıları peş peşe geldi. Yayımlanan son risk haritasına göre; Marmara Bölgesi'nin güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'i kapsayan Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yaşanabilecek şiddetli meteorolojik hadiselere karşı "tehlikeli" durumu ifade eden turuncu alarm verildi. Yurdun geniş bir bölümünü oluşturan Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun batı ve doğu kesimleri, Karadeniz'in geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını gerektiren "az tehlikeli" sarı uyarı yapıldı. Öte yandan, Ege Bölgesi'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin tamamına yakını, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında ise herhangi bir risk öngörülmediği belirtilerek bu bölgeler haritada güvenli durumu temsil eden yeşil kodla işaretlendi.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sabah ve Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkacaklar Dikkat: Rüzgar ve Sağanak Vuracak!

Bugün sabah 06:00 itibarıyla Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 50-80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'i de içine alan bölgede sabah ve öğle saatlerinde "çok kuvvetli ve şiddetli yağış" etkili olacak.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

İşe veya okula giderken kuvvetli fırtınaya karşı tedbirli olmakta fayda var; rüzgarın hızı şemsiyeleri ters çevirecek cinsten. Akşama doğru ise bu kuvvetli yağışlar Karadeniz sahili boyunca ve Doğu Anadolu'ya doğru kayarak gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

GÜNEYDOĞU İÇİN ÖZEL UYARI: TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLUYOR

Batı bölgeler fırtına ve sağanak riskiyle mücadele ederken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde tamamen farklı bir hava olayı yaşanıyor. Bölge genelinde gün boyu kuvvetli toz taşınımı görülüyor. Özellikle astım gibi solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların bugün dışarı çıkarken dikkatli olması ve araç sahiplerinin olası çamur şeklinde yağışlara karşı hazırlıklı olması oldukça önemli.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

İŞTE MGM'NİN PAYLAŞTIĞI GÜNCEL HARİTA!

15 EKİM 2026 PERŞEMBE

Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışların hakim olduğu bir gün görülmektedir. Neredeyse tüm bölgelerde yağışlı sistem etkili olurken, gündüz sıcaklıkları güney kıyılarında 25 dereceye kadar çıkmaktadır. Trakya'nın en batı kesimlerinde ise bulutlu ve yağışsız bir hava gözlemlenmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

16 EKİM 2026 CUMA

Yağışlı hava dalgası ülke genelindeki etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve doğu bölgelerinin büyük bir kısmında etkisini gösterirken, Trakya ve Ege kıyılarının bazı kesimlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimdir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

17 EKİM 2026 CUMARTESİ

Yurdun batı, iç, güney ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakmaya başlamıştır. Ayrıca Çanakkale çevresi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarıları dikkat çekmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

18 EKİM 2026 PAZAR

Yağışlı sistemin etki alanı yavaş yavaş daralmaya başlamıştır. İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar sürerken, Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakmıştır. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çok bulutlu hava hakimiyetini korumaktadır.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

19 EKİM 2026 PAZARTESİ

Ülke genelinde hava şartlarında belirgin bir iyileşme yaşanmaktadır. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli hale gelmiştir. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle sınırlı kalmıştır. Bu açık havayla birlikte özellikle iç kesimlerde gece sıcaklıklarının tek haneli rakamlara (1-5 derece arasına) düştüğü görülmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

SABAH 06:00 - 12:00

Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Özellikle İstanbul ve Sakarya çevresini kapsayan Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar etkili olmaktadır. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden 50-80 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar eserken, Doğu Anadolu'nun batısında ise güney yönlerden 50-80 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar beklenmektedir. Akdeniz sahilleri (Antalya ve Mersin çevreleri), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda kuvvetli yağışlar göze çarparken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı uyarısı bulunmaktadır.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerine gelindiğinde yağışlı sistem etkisini genişletmekte ve yurdun çok büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar devam etmektedir. Kuzeybatı kesimlerdeki rüzgarın hızı 50-70 km/sa aralığına gerilerken, doğu bölgelerindeki güneyli kuvvetli rüzgarlar (50-80 km/sa) esmeye devam etmektedir. Doğu Anadolu'daki kuvvetli yağış alanları genişlemiş olup, Güneydoğu Anadolu'daki toz taşınımı sürmektedir. Trakya ve Kıyı Ege'de ise yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakmıştır.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde batı bölgelerinde (Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz) hava açmaya başlamakta ve yağışsız, parçalı/çok bulutlu bir gökyüzü hakim olmaktadır. Batı Karadeniz sahil şeridinde (Bartın çevreleri) çok kuvvetli yağış etkisini sürdürmektedir. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar devam ederken; Doğu Anadolu'nun orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar görülmektedir. Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerini kapsayan alanda toz taşınımı olayı gece saatlerine kadar devam etmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

GECE 00:00 - 06:00

Gece saatlerine geçildiğinde yağışlı alan kuzey, iç ve doğu bölgelere kaymış durumdadır. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Ankara çevrelerinde kuvvetli yağışlar dikkati çekmektedir. Ayrıca Doğu Anadolu'nun batısı ve orta kesimlerinde (Elazığ çevreleri) kuvvetli yağış uyarıları bulunmaktadır. Yurdun batı yarısı (Marmara, Ege, Batı İç Anadolu) ile Akdeniz'in büyük bölümünde ise yağış beklenmemekte, buralarda çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hüküm sürmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

METREKAREYE KAÇ KG YAĞIŞ DÜŞECEK? İŞTE İL İL YAĞIŞ TAHMİNİ

15 EKİM 2026 PERŞEMBE

Ülke genelinde geniş çaplı yağışların etkili olduğu görülmektedir. En yoğun yağış miktarı 76-100 mm ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenirken, İstanbul ile Zonguldak-Bartın ve doğuda Tunceli-Bingöl çevrelerinde 51-75 mm seviyesinde yağış tahmin edilmektedir. Marmara'nın doğusundan Batı Karadeniz'e uzanan şerit ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde 21-50 mm aralığında yağışlar göze çarpmaktadır. Yurdun Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsayan geri kalan kesimlerinde ise 6-20 mm aralığında daha hafif yağışlar mevcuttur.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

16 EKİM 2026 CUMA

Yağışların şiddetinde perşembe gününe kıyasla genel bir azalma yaşanmaktadır. Türkiye'nin çok büyük bir kısmında 6-20 mm aralığında nispeten hafif yağışlar hakimdir. Sadece belirli bölgelerde; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara çevresinde, Batı Akdeniz'de (Antalya-Burdur civarı), Doğu Akdeniz'de (Adana-Hatay hattı), Tunceli ve Bingöl çevresinde, ayrıca Şırnak ile Hakkari yörelerinde 21-50 mm aralığında orta kuvvette yağış alanları bulunmaktadır.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

17 EKİM 2026 CUMARTESİ

Yağış miktarının ülkenin batı bölgelerinde yeniden arttığı gözlemlenmektedir. Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Bursa çevreleri ile Batı Akdeniz'de Antalya'nın batı kıyılarında 51-75 mm aralığında kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Ege, Marmara'nın geneli, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'i kapsayan geniş bir alan ile Doğu Akdeniz'de (Adana ve çevreleri) 21-50 mm aralığında yağışlar tahmin edilmektedir. Trakya'nın en batısı ile ülkenin doğu yarısında (İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz) ise 6-20 mm aralığında yağışlar görülmektedir.

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat: Fırtına ve sağanak çok daha sert dönüyor! Saat verildi: O ilçelere 100 kg yağış...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Ülkemizin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.