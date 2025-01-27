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SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...
SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...
Son dakika haberi: İstanbul'da Özel İtalyan Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bit pazarında dehşeti yaşadı. Kendisine laf atan bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklanan Minguzzi yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:35