SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

Hobi olarak kaykay yapan üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi'ye omuz atarak, 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Minguzzi ise, 'Pardon kardeşim' yanıtını verdi. Şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' diyerek Minguzzi'ye saldırdı.



