Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

Son dakika haberi: İstanbul'da Özel İtalyan Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy'deki bit pazarında dehşeti yaşadı. Kendisine laf atan bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklanan Minguzzi yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.

ERDOĞAN YAPIK
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:35
SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

Son dakika haberi: İstanbul'da ünlü bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy bit pazarında, bıçaklı saldırıya uğradı.

SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

Ailesiyle Beyoğlu'nda yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören Minguzzi, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi ve kıyafeti almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda haftada iki gün kurulan bit pazarına gitti.

SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

Hobi olarak kaykay yapan üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi'ye omuz atarak, 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Minguzzi ise, 'Pardon kardeşim' yanıtını verdi. Şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' diyerek Minguzzi'ye saldırdı.

SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

5 BIÇAK DARBESİ

Saldırgan B.B. (15), Minguzzi'yi göğüs bölgesinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Esnafın araya girmesine bile fırsat tanımayan iki saldırgan hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

SON DAKİKA | Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda: Korkunç görüntüler...

Olaya tanık olan bir kadın doktor, hızlıca müdahalede bulundu, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalan Minguzzi, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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