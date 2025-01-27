Video Yaşam Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada
Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada

Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada

27.01.2025 | 14:57

İstanbul'da bir İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi (15), Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kendisine omuz atan kişilere 'Pardon kardeşim' dediği için bıçaklandığı öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’daki deprem anı kamerada! 00:48
Bursa'daki deprem anı kamerada! 27.01.2025 | 14:58
Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada 00:23
Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada 27.01.2025 | 14:57
İstanbul Beyoğlu’nda otelde yangın 00:32
İstanbul Beyoğlu'nda otelde yangın 27.01.2025 | 14:53
Esenyurt’ta düğündeki ’takı töreni’ kavgası kamerada 06:14
Esenyurt’ta düğündeki 'takı töreni' kavgası kamerada 27.01.2025 | 12:35
Bursa’da taşlar, sopalar havada uçuştu... 2 aile arasında çıkan kavga kamerada 01:05
Bursa'da taşlar, sopalar havada uçuştu... 2 aile arasında çıkan kavga kamerada 27.01.2025 | 10:29
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! 40:27
Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel! 27.01.2025 | 09:23
Kartalkaya’da hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen vicdansızlar yakalandı | Video 00:17
Kartalkaya'da hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını arayıp dalga geçen vicdansızlar yakalandı | Video 26.01.2025 | 16:23
İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 01:00
İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 26.01.2025 | 14:38
Demir kapıya elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu | Video 01:09
Demir kapıya elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu | Video 26.01.2025 | 14:28
Samsun’da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:15
Samsun'da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.01.2025 | 14:28
Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yolda yürüyen husumetlisini böyle bıçakladı | Video 01:25
Esenyurt’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yolda yürüyen husumetlisini böyle bıçakladı | Video 26.01.2025 | 10:30
Ücretini alamadığı müşterisini yol ortasında böyle dövdü | Video 00:55
Ücretini alamadığı müşterisini yol ortasında böyle dövdü | Video 26.01.2025 | 10:30
Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın | Video 00:44
Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın | Video 26.01.2025 | 10:29
Alkolü fazla kaçırıp taşkınlık yapan gruba meydan dayağı | Video 02:38
Alkolü fazla kaçırıp taşkınlık yapan gruba meydan dayağı | Video 26.01.2025 | 10:29
Nefes borusuna yemek kaçan vatandaşa Heimlich manevrası uygulandığı anlar kamerada | Video 05:08
Nefes borusuna yemek kaçan vatandaşa Heimlich manevrası uygulandığı anlar kamerada | Video 26.01.2025 | 10:08
Saç ektirmek için gitti, kulak zarı patladı | Video 06:19
Saç ektirmek için gitti, kulak zarı patladı | Video 26.01.2025 | 10:07
Yemeğini sokak köpeği ile paylaşan kadın yürekleri ısıttı | Video 00:15
Yemeğini sokak köpeği ile paylaşan kadın yürekleri ısıttı | Video 26.01.2025 | 10:07
Çekici üzerine masa ve sandalye atarak şehir turuna çıkan 4 kafadarın görüntüleri ilgi odağı oldu | Video 05:26
Çekici üzerine masa ve sandalye atarak şehir turuna çıkan 4 kafadarın görüntüleri ilgi odağı oldu | Video 26.01.2025 | 10:07
Baykar’ın konutlarına yerleşen depremzedelerden teşekkür | Video 03:36
Baykar'ın konutlarına yerleşen depremzedelerden teşekkür | Video 26.01.2025 | 10:07
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 243 eser ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı | Video 01:57
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 243 eser ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı | Video 26.01.2025 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA