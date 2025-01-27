Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada

İstanbul'da bir İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi (15), Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kendisine omuz atan kişilere 'Pardon kardeşim' dediği için bıçaklandığı öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.