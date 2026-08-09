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Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 9 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son deprem bilgileri
Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 9 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son deprem bilgileri
Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.08.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 19:57