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Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 9 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son deprem bilgileri

Son dakika deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 19:57
Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 9 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son deprem bilgileri

Kahramanmaraş'ta son dakika deprem haberi! Az önce kaydedilen şiddetli sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor.

Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 9 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son deprem bilgileri

AZ ÖNCE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Açıklanan verilere göre Kahramanmaraş'ta Göksun merkezli olmak üzere 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte, detaylar;

Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 9 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son deprem bilgileri

AFAD AÇIKLADI!

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Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 9 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli ile son deprem bilgileri

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör