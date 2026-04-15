SON DAKİKA| Kahramanmaraş’ta okul saldırısı! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te dün yaşanan pompalı dehşetin ardından bu kez Kahramanmaraş'ta silah sesleri yükseldi. Bir ortaokulda silahlı saldırı yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, feci olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yaralandığını söyledi. Saldırganın ise 8. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 5 silah 7 şarjörle okulu basan 8. sınıf öğrencisinin emniyet mensubu olan babasının silahı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Öte yandan; silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...