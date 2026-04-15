SON DAKİKA| Kahramanmaraş’ta okul saldırısı! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! Ölü ve yaralılar var

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BÜYÜK VE DERİN BİR ACI İÇERİSİNDEYİZ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece üzüntülü olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. 3 öğrenci evladımız, 1 öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Masum, ufacık çocuklar vefat etmiş oldu. İlgili kurumlarımız başta İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sayın Bakanlarımız da olay yerine hareket ediyor. Bu olayın arkasındaki gerçek nedir. Katilin temel motivasyonları nelerdir. Bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığının çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyetiyle birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize ve bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınav ile karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın tüm gerçekliği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin, ölenler için başsağlığı diliyorum" dedi.