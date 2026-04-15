Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA| Kahramanmaraş'ta okul saldırısı! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA| Kahramanmaraş'ta okul saldırısı! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te dün yaşanan pompalı dehşetin ardından bu kez Kahramanmaraş'ta silah sesleri yükseldi. Bir ortaokulda silahlı saldırı yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, feci olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yaralandığını söyledi. Saldırganın ise 8. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 5 silah 7 şarjörle okulu basan 8. sınıf öğrencisinin emniyet mensubu olan babasının silahı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Öte yandan; silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...

Muhammet Özer
Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 15.04.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 16:03
SON DAKİKA: Dün Şanlıurfa'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta okulda benzer bir olay yaşandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

VALİ ÜNLÜER'DEN AÇIKLAMA!

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

"4 CAN KAYBI 20 YARALI VAR"

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu: "8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

"SALDIRGAN DA ÖLÜ"

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

"3 BAŞSAVCI VEKİLİ VE 6 CUMHURİYET SAVCISIYLA SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi
tarafından; olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kahramanmaraş'a gidiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BÜYÜK VE DERİN BİR ACI İÇERİSİNDEYİZ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece üzüntülü olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. 3 öğrenci evladımız, 1 öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Masum, ufacık çocuklar vefat etmiş oldu. İlgili kurumlarımız başta İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sayın Bakanlarımız da olay yerine hareket ediyor. Bu olayın arkasındaki gerçek nedir. Katilin temel motivasyonları nelerdir. Bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığının çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyetiyle birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize ve bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınav ile karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın tüm gerçekliği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin, ölenler için başsağlığı diliyorum" dedi.

MEB'DEN AÇIKLAMA!

MEB: Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur. Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

RTÜK: Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir.

