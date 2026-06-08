Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı'nda 2 gündür aranıyordu! CHP'li isim Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı
SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı'nda 2 gündür aranıyordu! CHP'li isim Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı
Karabük'te dün gece saatlerinde yol kenarında mola verdiği sırada Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Gece boyunca tüm ekiplerin seferber olduğu arama çalışmalarının ardından talihsiz siyasetçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:47