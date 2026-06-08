Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı'nda 2 gündür aranıyordu! CHP'li isim Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı'nda 2 gündür aranıyordu! CHP'li isim Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı

Karabük'te dün gece saatlerinde yol kenarında mola verdiği sırada Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Gece boyunca tüm ekiplerin seferber olduğu arama çalışmalarının ardından talihsiz siyasetçinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 10:47
SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ile beraberindekiler, otomobille Yenice ilçesinden Karabük yönüne giderken yol kenarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarındayken ayağının kaymasıyla suya düştü.

SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Akıntıya kapılan Mustafa Erten, gözden kayboldu. Erten'in yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, gece saatlerinde Mustafa Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sabaha kadar ara verilmeden sürdü.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu.

SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten'in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı
SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı
SON DAKİKA: Karabük - Filyos Çayı’nda 2 gündür aranıyordu! CHP’li isim Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı
#KARABÜK