Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

SON DAKİKA… MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Tanık olarak dinlenen Osman Aksu'nun ifadesi de dosyada yer aldı. Aksu ifadesinde Kurtlar Vadisi'nin senaristi Osman Sınav ve Enver Altaylı ile ilgili verdiği bilgiler kafa karıştırdı! Osman Sınav ile 2004 yazında yaptığı buluşmayı anlatan Aksu şu ifadeleri kullandı: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini, dizinin konseptini değiştirmesinin ya da diziden ayrılmasının istendiğini söyledi!

Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:27