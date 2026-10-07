Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

SON DAKİKA… MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Tanık olarak dinlenen Osman Aksu'nun ifadesi de dosyada yer aldı. Aksu ifadesinde Kurtlar Vadisi'nin senaristi Osman Sınav ve Enver Altaylı ile ilgili verdiği bilgiler kafa karıştırdı! Osman Sınav ile 2004 yazında yaptığı buluşmayı anlatan Aksu şu ifadeleri kullandı: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini, dizinin konseptini değiştirmesinin ya da diziden ayrılmasının istendiğini söyledi!

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:27
SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

SON DAKİKA… Osman Sınav, Kurtlar Vadisi dizisinin 55. bölümünde, yani 1. sezonun sonunda 2004 yılında projeden ayrıldı. Bu ayrılığın ardındaki gerçek neden, dizinin ulaştığı yüksek izleyici kitlesi ve Osman Sınav'ın başarısı nedeniyle uzun yıllar boyunca merak konusu oldu.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

KOZİNOĞLU DOSYASINDA ŞOK TANIK İFADESİ

O dönem yaşananlara dair soru işaretleri, Sınav'ın 20 Mart 2025'teki vefatıyla birlikte tarihe gömülmüştü. Ancak eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olan Osman Aksu, 30 Eylül'de verdiği ifadeyle ayrılık sürecine dair bugüne kadar bilinmeyen karanlık olayı gün ışığına çıkardı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

"2004'TE YAZ AYINDA BİR ARAYA GELDİK"

Aksu'nun ifadesine göre, 2004 yılının yaz ayında eski Ülkücü arkadaşı Tahsin Sefa ile bir aradayken yanlarına gelen bir kişi, Osman Sınav'ın geldiğini söyledi ve böylece Sınav ile tanıştırıldı. Tanışma sırasında Aksu, daha önce Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'nin gibi birçok yapımın senaryo çalışmalarında yer alan Ömer Lütfi Mete'nin kendisinden Osman Sınav'a övgüyle bahsettiğini hatırlattı.

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SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

"SINAV, 'ENVER ALTAYLI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM' DEDİ"

Sohbet esnasında Osman Sınav'ın oldukça moralsiz olduğunu fark eden Aksu, bu durumun sebebini sorulduğunda verilen cevabı anlattı. Aktarımına göre Sınav, soruya "Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini" söyleyerek yanıt verdi.

(Görsel: Tahsin Sefa)

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

Kendisinden dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini ya da projeden ayrılmasının dayatıldığını ifade eden Sınav'a, diziden ayrılması yönünde tavsiyede bulunulduğu kaydedildi. Olayın ardından Tahsin Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayarak "Osman abiye sahip çıkalım" dediği, Aksu'nun ifadeleri arasında yer aldı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren 82 yaşındaki eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 22 Eylül günü tutuklandı.

SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu dosyasının seyrini değiştirecek ifade: Osman Sınav Enver Altaylı tarafından tehdit edildi

Silivri Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Altaylı'nın savcıya söylediği "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklindeki söylemi için de soruşturma başlatılmıştı.

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