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SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede
SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde, Kozinoğlu'nun ölümünden sadece iki gün önce yayınlanan "Kazım Kaşifoğlu" sahnesi ve şırıngalı cinayet detayı savcılığı harekete geçirdi. Kan donduran zamanlama ve gizli mesaj iddiaları üzerine dizinin efsane senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 14:42