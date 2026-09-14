SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ VE 136. BÖLÜM PARALELLİĞİ



İlgili sahnede bir hücrede tutulan Kazım Kaşifoğlu karakterinin Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği, Yaşar Ağa tarafından darp edildiği ve yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu saptandı. Bu bölümün yayımlanmasından yalnızca iki gün sonra Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetti.

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