Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde, Kozinoğlu'nun ölümünden sadece iki gün önce yayınlanan "Kazım Kaşifoğlu" sahnesi ve şırıngalı cinayet detayı savcılığı harekete geçirdi. Kan donduran zamanlama ve gizli mesaj iddiaları üzerine dizinin efsane senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 14.09.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 14:42
SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesinden iki gün önce, 10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan dizinin 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" isimli bir karakter yer aldı.

SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ VE 136. BÖLÜM PARALELLİĞİ

İlgili sahnede bir hücrede tutulan Kazım Kaşifoğlu karakterinin Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği, Yaşar Ağa tarafından darp edildiği ve yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu saptandı. Bu bölümün yayımlanmasından yalnızca iki gün sonra Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetti.

'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Kozinoğlu soruşturmasında ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi | Video

SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

ŞIRINGAYLA HAVA ENJEKTE EDİLEREK ÖLÜM SAHNESİ

Soruşturma kapsamında incelenen diğer bir detay ise Kozinoğlu'nun ölümünün ardından 8 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan 139. bölüme ait. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

DOSYADAKİ DİĞER DİKKAT ÇEKEN SAHNELER VE PLAKA DETAYI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, jenerikte senarist olarak Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın isimlerinin bulunduğu diğer bazı bölümlerdeki sahneler de yer aldı: 17 Mayıs 2012 (159. Bölüm): Mezarlık sahnesinde ekranda "ERDOĞAN" yazılı mezar taşının görüntülendiği tespit edildi.

SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

Şubat 2010 (79. Bölüm): Ekranda "34 FG 7061" plakalı aracın yer aldığı kaydedildi. Söz konusu tarih ve içerik paralellikleri doğrultusunda üç senaristin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vereceği öğrenildi.

SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

İFADE VERİYORLAR

Soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 3 isim Silivri Adliyesine geldi.

SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede
SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede
#KAŞİF KOZİNOĞLU