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SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı: İşte dakika dakika son anları! SABAH ulaştı
SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı: İşte dakika dakika son anları! SABAH ulaştı
Son dakika: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ ve Enver Altaylı'yı işaret eden Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi kararı verildi. SABAH, Kaşif Kozinoğlu'nun son görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde Kozinoğlu, 17.03'te spordan gelip odasına giriyor. 17.38'de ise su ısıtıcısını alıp havluyla duşa gittiği görülüyor. İfadelerde odasında sürekli ağır spor yaptığı belirtilen Kozinoğlu'nun görüntülerde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı görülüyor.
Giriş Tarihi: 20.09.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 11:26