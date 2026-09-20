SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı: İşte dakika dakika son anları! SABAH ulaştı

Çelişki sorulunca Uğur, "Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir" dedi. Kameralarda, saat 18:40'ta Kozinoğlu'nun odasına giren Uğur'un 4 dakika kaldıktan sonra elleri arkada çıktığı ve sağ elinde bir cisim tuttuğu belirlendi. Savcının cismin ne olduğu sorusuna Uğur, "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum" yanıtını verdi.

KAHVE BARDAĞI DETAYLI SORULDU

Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra Uğur'un, Kozinoğlu'na ait kahve bardağını alıp mutfakta yıkadığı saptandı. Diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarak elindeki bardağı Uğur'a göstermesi sorulduğunda Uğur, "Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Uğur'un ortak alandaki ışıkları kapatıp ortamı 14 dakika karanlıkta bırakması sorulduğunda, "Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi" savunmasını yaptı.