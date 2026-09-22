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Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ'den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı
Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ'den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı
Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar vermesi, olayın seyrini değiştiren sahte tutanak üzerindeki şüpheleri artırdı.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 06:34