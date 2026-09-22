Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Doğan, "Soruşturma savcısı ben değildim. İmzaladığım belge muhtemelen başsavcıdan gelmiştir, bu sebeple sorgulamadan imzalayıp göndermişimdir" savunmasını yaptı. Ayrıca olay yerinin muhafazası için cezaevi müdürüne talimat verdiğini fakat bu talimatın yerine getirilmediğini iddia etti.