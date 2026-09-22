Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ'den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ'den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar vermesi, olayın seyrini değiştiren sahte tutanak üzerindeki şüpheleri artırdı.

Batuhan ALTINBAŞ
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 22.09.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 06:34
Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Son dakika haberi: Soruşturmada iki isme, acil durum butonuna basılmasından 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin tutanağa neden "1 dakika" olarak geçirildiği soruldu. FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar vermesi, olayın seyrini değiştiren sahte tutanak üzerindeki şüpheleri artırdı.

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Tutanakta imzası bulunan dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını öne sürdü.

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Doğan, "Soruşturma savcısı ben değildim. İmzaladığım belge muhtemelen başsavcıdan gelmiştir, bu sebeple sorgulamadan imzalayıp göndermişimdir" savunmasını yaptı. Ayrıca olay yerinin muhafazası için cezaevi müdürüne talimat verdiğini fakat bu talimatın yerine getirilmediğini iddia etti.

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Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Soruşturmayı bizzat yürüten dönemin Başsavcısı Ali İşgören ise Doğan'ın iddialarını yalanladı.

BAŞSAVCI YALANLADI

Doğan'ın düzenlediği hatalı görüntü inceleme tutanağından haberi olmadığını savunan İşgören, "Bu tutanağı ilk defa duyuyorum" dedi. Ambulansın olay yerine 13 dakikada gelmesini makul bulduğunu söyleyen İşgören, Doğan ile ilişkisinin geçmişteki görevlendirmelerden ibaret olduğunu ve 13 yıldır görüşmediklerini öne sürdü.

Görseldeki: Necip Doğan

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun adliyeye girdiği anlarda görüntüsünü çeken dönemin Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke dün adliyeye sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Arslan, "Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görseldeki: Ali İşgören

Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni detay! FETÖ’den ihraç eski savcılar kayıp 9 dakikayı açıklayamadı

Daha önce de 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen o dönemde görev yapan iki eski savcı tutuklanmıştı.

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